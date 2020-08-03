夾娃娃機赫見「金太陽鸚鵡」驚嚇亂竄！網友曝機台地點...最高可罰200萬

記者許宥孺／高雄報導

臉書社團瘋傳一段影片，一台夾娃娃機裡頭驚見一隻活體金太陽鸚鵡，被關在裡頭當成娃娃夾，無助的鸚鵡眼神透露滿滿的恐懼，不少網友對於這項行為相當生氣。高雄市動保處3日接獲通報後已介入處理，將要求機台主到案說明離情責任，動保處也強調，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

▲夾娃娃機出現活體金太陽鸚鵡。（圖／翻攝自臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」）

臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」放上一段影片，掌控娃娃機者不斷設法把爪子伸到鸚鵡頭上想要「夾鳥」，看到牠因害怕而手足無措的樣子甚至還冷血大笑，無辜的金太陽面臨這樣的狀況，只能在這個小小的空間裡想辦法逃命，模樣惹人心疼。

▲金太陽鸚鵡被當娃娃夾，嚇得在機台裡亂竄。（圖／翻攝自臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」）

由於此行為可能涉及虐待動物，底下網友循著機台上的電話致電台主，但電話持續無人接聽。由於影片無法得知夾娃娃機放置地點所在縣市，高雄市動保處3日接獲通報介入了解，並嘗試撥打機台主手機號碼，皆為進入語音信箱，已發文請電信公司協助查詢相關手機持有人個資以釐清案情，並通知到案說明釐清後續責任。

高雄市動保處指出，有臉書網友留言提醒，夾娃娃機台疑似發生地在屏東學生街，已洽請屏東縣政府農業處協助查明。

高雄市動保處強調，依動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反者若故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依同法第30條處新台幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰；若是動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依同法第25條移送司法機關偵辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

高雄市動保處強表示，已請經發局協助通知「自助選物販賣事業」業者不得擺放活體動物，另配合高雄市自助選物販賣事業聯合稽查小組運作，不定期持續在高雄市巡迴稽查。

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