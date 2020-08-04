暴力左營砍殺擄！高鐵站強押富商藏深山小木屋　綑綁凌虐驚魂50小時

記者洪正達／高雄報導

高雄一名洪姓男子因數年前一起高達2000萬的債務糾紛，7月初遭債主教唆4名男子從高鐵停車場擄走討債，混亂中遺留手機在現場，待家人發現到洪男徹夜未歸，撥打手機後竟是警察接聽，整起案件才曝光，所幸在專案小組撒下天羅地網後，終讓肉票在50小時內平安獲釋。

▲專案人員進行攻堅後，將屋內的嫌犯壓制在地。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，洪姓男子數年前因一件工程承包案，與下游廠商林男產生高達2000萬的債務糾紛，但林男多次索討都無下文，一氣之下竟教唆另位林男（35歲）與黃男(20歲)、江男(29歲)、張男(19歲)等3名小弟幫忙索討債務，直到7月8日待洪男下高鐵準備到停車場取車時，將他強行擄到南投的小木屋內囚禁、凌虐，逼債。

不過就在洪男被擄當下，手機在混亂中遺留現場，被路人撿去建國四路派出所，直到洪男家人發現洪男徹夜未歸，並撥打手機後，竟發現接聽電話的竟是警察，這時洪男早已被擄往南投，左營分局獲報後，調查發現該暴力討債集團行事縝密且犯案行徑擴及他縣市，為顧及被害人人身安全，與刑大、南投、嘉義等警察單位組成專案小組追查。

▲警方發現主嫌將車輛停在小木屋，並攜帶物資進入，研判肉票在屋內。（圖／記者洪正達翻攝）

專案小組調閱沿線監視器發現，作案車輛刻意避繞道山區，由台3線一路北上到嘉義縣，沿途甚至輪流懸掛偽造車牌逃追查，專案人員分析研判歹徒動線並以車追人，鎖定主嫌林男行蹤，兵分多路前往嘉義、南投、新竹等縣市偵蒐調查，掌握林男，黃男、江男、張男等人行蹤。

▲警方對小木屋展開攻堅。（圖／記者洪正達翻攝）

7月11日跟監後，發現主嫌林男駕車往南投國姓鄉旁山區前進，並停在一間小木屋前，林男下車後，提了一袋生活物資及食物飲水進入屋內，專案小組研判肉票就在裡面，由於當時已接近日落，警方當機立斷迅速破門，當場發現被害人洪男遭控制行動自由在屋內，查獲作案模擬槍1枝、裝飾彈2顆、膠帶3捆、新台幣30萬、涉案車輛、以及債權協議書等贓證物。

警方循線將所有人逮捕後，押返高雄偵訊，訊後依妨害自由、傷害、妨害秘密、偽造文書等罪嫌移送法辦。

最近高雄左營區治安頻出狀況，8日先是發生債務糾紛、男子一下高鐵就被人載走的擄人案，30日又發生當街持刀砍殺情敵的事件、隔天上午對方人馬又來尋仇，甚至在光天化日下當街爆打擄人，讓目睹經過的民眾受到不小驚嚇。