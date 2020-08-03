快訊／慟！「抽水站清淤」遭捲入攔汙柵　水利處職工屍首分離慘死

記者黃彥傑／台北報導

颱風哈格比掠過台灣東北角，強度傍晚上修成中颱，氣象局也針對全台16縣市發布豪雨特報。台北市政府水利處3日上午發現北投下八仙抽水站水質汙染數據有問題，因此派遣齊姓職工到場布置攔汙柵，並進行清淤工程，不料卻因此失蹤，水利也立刻報警協尋，而稍早消息傳回，搜救人員找到齊姓職工，但他因遭捲入攔汙柵，屍首分離慘死。

▲台北市政府水利處齊姓職工抽水站落水失蹤，而搜救人員稍早尋獲屍體，但他因遭遭捲入攔汙柵，屍首分離慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市北投長安所證實，水利處一名人員下午前往下八仙抽水站進行清除淤泥作業，但卻不慎落水失蹤，該人員的公務車現還停留在現場，目前手機也連繫不上。台北市消防局、北投警分局長安派出所皆已派員到場協尋。

現場抽水站水深約3米多，由於濁度太濃，因此派遣潛水人員下水搜尋，目前研判齊姓職工可能掉入下方水道、或捲入攔汙柵內，現機組已經先行停止運作，並由潛水人員往深處搜索。

稍早消息傳回，搜救人員找到齊姓職工，但他因捲入抽水站攔汙柵下方處，屍首分離慘死，而目前仍有屍骸在打撈中。初步了解，齊姓職工在清汙作業時疑似撞到東西後，不慎失足掉入攔汙柵內，但詳細的事發原因仍有待調查釐清。

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