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高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！　她「以為是詐騙」曝停車煩惱

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國內進入後疫情階段，高雄市政府為搶攻國內旅遊商機，各局處特別加碼推出優惠方案，其中，由經發局舉辦的「高雄振興購物嘉年華」，民眾上網登錄發票就有機會抽黃金和百萬名車。代理市長楊明州3日在市府四維行政中心舉辦新車頒獎儀式，2名得獎者都是20幾歲的年輕女性，先前接獲中獎通知時還一度以為是詐騙，直呼像是在作夢，不過家裡突然多一輛車，現在還要煩惱車子要停哪裡。

▲▼ 高雄振興購物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄振興購物嘉年華舉辦百萬名車頒獎儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

終於盼到疫情趨緩！國旅人潮報復性大增，高雄市經發局副局長高振遠指出，高雄振興購物嘉年華舉辦至今，上網登錄發票超過11萬張，消費金額已突破6.7億元，除了日日抽抵用券、週週抽黃金、月月抽百萬汽車，另有月月獨家好禮和加碼神秘大獎。

▲▼ 高雄振興購物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲2位百萬名車得主都是20幾歲年輕女性。（圖／記者許宥孺攝）

經發局3日在市府中庭舉辦百萬名車頒獎儀式，抽到7月份和8月份汽車大獎的盧小姐和林小姐都出席受獎，2人受訪時還難掩興奮之情。25歲的盧小姐表示，當初花了1萬多塊買生活用品，接獲中獎訊息時，心情非常激動，因為有注意到這項活動會抽出汽車大獎，所以並不覺得是詐騙，但自己竟是幸運得主，直呼：「不可思議！」甚至可說是物超所值。

▲▼ 高雄振興購物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧小姐試坐新車。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 高雄振興購物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧小姐已經完成過戶手續。（圖／記者吳奕靖攝）

由於林小姐的抽獎結果是在前幾天才得知，還沒來得及完成過戶手續，而盧小姐是在7月份就抽出，因此已經完成汽車過戶領牌手續，記者會結束後，就能將新車開回家，不過四維行政中心大門較狹窄，盧小姐深怕新車第一天就擦傷，還請了汽車業務來協助，自己則是在旁用手機全程錄影。

盧小姐表示，得知中獎資訊後，有去汽車展示中心預約試駕，對新車功能相當滿意，開新車要做的第一件事情就是去貼隔熱紙和裝行車紀錄器。

▲▼ 高雄振興購物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧小姐深怕愛車擦傷，全程手機錄影。（圖／記者吳奕靖攝）

「像做夢一樣！」27歲的林小姐表示，當初大約是花了3500元做汽車保養接到訊息通知時，感覺非常驚喜，還以為是詐騙通知，很不真實！不過林小姐透露，雖然中了汽車大獎，但是卻有一個煩惱，就是家裡突然多了一輛車，「要多租一格車位」。

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