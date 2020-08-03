比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測結果出爐

記者嚴云岑／台北報導

一名20多歲的比利時工程師，來台86天確診新冠肺炎，指揮中心今（3）日公佈最新接觸者採檢結果，已採檢437人，其中328人核酸檢測皆陰性，其餘109人檢驗中；另外，今日也開始進行血清抗體檢驗，已驗52人皆陰性。

依據指揮中心公佈資料，該名工程師是5月3日來台工作，返國前到院自費採檢確診，IgG呈弱陽性，2日匡列相關接觸者有199位，已經有192位採檢，其中54人結果核酸檢測都陰性，還有7位待採檢。不過，隨著彰化縣衛生局匡列人數增加，須採檢人數也隨之增加。

指揮中心發言人莊人祥2日表示，該名個案是在5月入境台灣，但在3月於比利時檢疫時有出現嗅味覺喪失，不過當時還未列為新冠可能症狀，沒有被診斷出來，此個案很可能3月時已經染病。

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張上淳表示，病毒隨時都有變化，在還沒有完全了解特定狀況前，境外與本土感染都不能排除，不過以時間來說，在台灣感染機率大，但還需要多一點資料來佐證。先前紐西蘭也有類似個案，3月出現嗅味覺異常，7月到澳洲才被驗出陽性。

至於被問到是否建議入境篩檢？張上淳回應，這項討論他沒有參與，所以並不清楚，但每種做法都有優缺點，若入境14天未篩檢會造成疫情失守的話，「那早該失守了」，還是看病人照顧結果以及實驗室數據是否100%正確比較重要。