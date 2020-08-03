「罷中」行動了！3500份連署書送中選會　領銜人曝原因：外地人都在笑我們

▲罷免陳致中團體3日前往中選會遞交第一階段罷免連署書。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免成功後，有民眾陸續發起罷免議員活動，罷免陳致中團體3日上午北上赴中央選舉委員會遞交第一階段連署書，共計有3500份。罷中新生站發言人郭倫豪表示，選委會將展開近20天審查期，待收到二階連署資料，將會馬上啟動相關連署動作。

罷中新生站發言人郭倫豪指出，罷免領銜人是居住在前鎮區的蔡先生，過去是職業軍人，退休後自行創業，現在是一位小公司的負責人，因為看不過去陳致中的言行，認為他不只貪汙、嫖妓甚至擔任議員後還不務正業上班時間跑去按摩，所作所為根本不適任做為一個民意代表，「因為陳致中的行為，選出這樣的議員，外地人都在笑我們，覺得很羞愧所以決定挺身而出，擔任此次的罷免領銜人為自己的家鄉盡一份心力」。

▲罷免陳致中連署處 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭倫豪表示，罷中行動2個月以來，共收到近萬份的連署書，經過所有辛苦的志工伙伴整理、查核，剔除不合格數並保留部分做為第二階連署使用，本次共送出3500份連署書，選委會也已經正式收件，將展開約20天的審查期。

郭倫豪表示，已經準備好進行第二階段的連署作業，待收到二階連署資料，將會馬上啟動相關連署工作，「選委會說，二階連署時間只有60天，所以必須要在60天內達到3萬份的連署書數量」。