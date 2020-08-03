3500份「罷中」連署書送選委會　4大理由曝：開議翹班去按摩！

▲罷中團體3日前往中選會遞交第一階段連署書。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免成功後，有民眾陸續發起罷免議員活動，繼罷免黃捷團體送出3千份連署書審查後，罷免陳致中團體也在3日上午前往中選會遞交3500份罷免連署書，罷免理由也隨之曝光。

罷中新生站發言人郭倫豪表示，罷中行動2個月以來，共收到近萬份的連署書，經過所有辛苦的志工伙伴整理、查核，剔除不合格數並保留部分做為第二階連署使用，本次共送出3500份連署書，選委會也已經正式收件，將展開約20天的審查期。

▲罷中團體3日前往中選會遞交第一階段連署書。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷中領銜人為居住在前鎮區的蔡先生，在送出連書書後，罷免理由書也正式曝光，共有四大原因。包含陳致中在開議期間去按摩、跳針式質詢、主張扁案為政治事件應予以平反以及阻礙前鎮小港發展。

（一）陳致中難以擔負身為地方民意代表之責任，當選市議員期間在開議上班時間去按摩，重創民意代表形象；甚至選區捷運興建公聽會也不到現場，罔顧高雄市前鎮與小港區居民所託。因此唯有罷免陳致中，以導正台灣地方民意代表不將地方事務視為首重之偏差心態。

（二）承上，市議員應首重地方事務，陳致中在選區居民滿腔熱血的期待下，在市議會以拔得頭香之姿質詢市政時，卻跳針式質詢與市政無關且市長無權之一邊一國問題，荒腔走板行徑有失其身為市議員應有之專業。因此唯有罷免陳致中，否則無法促其面對在市政專業上的缺失，也無法督促市議員應有之水準。

（三）陳致中曾因偽證案遭最高法院判刑且解除市議員職務，但樸實又善良的高雄市前鎮、小港區居民不計前嫌，不因其父貪汙定讞，甚至不在乎其私德有無違背善良風俗，將手中選票交付，望其子不從父路，腳踏實地自基層打拼，為地方盡心盡力；但其在市政表現上不如預期也罷，所主張扁案是政治事件，應予以平反之政見，更讓市議員之職成為其公器私用之嫌。國民黨執政時期高舉司法迫害之旗、民進黨執政時期仍以政治事件強調，既不自省又不思悔改，因此讓他提早結束任期，是選民收回曾經給予的機會。

（四）高雄市前鎮與小港區需要的是真正關心地方議題，願意為在地選民謀求福利和打拼的議員，不論背景、不問顏色，我們不需要全國不分區議員或只為其家族利益之政客阻礙前鎮與小港區未來發展。因此罷免陳致中是在地選民糾正及彌補錯誤，盡公民應有之責任和義務的表現，也期許所有市議員以此為鑑，水能載舟、亦能覆舟。