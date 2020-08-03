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嘉藥校友總會會長交接　許有杉捐贈1百萬獎學金

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▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學校友總會，舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，來自全台各分會超過兩百名校友齊聚一堂，現任總會長施俊鈞，在嘉藥校長李孫榮及校友總會常務監事長劉亮君見證下，將印信交接予新任總會長許有杉，期盼會務能無縫接軌，蒸蒸日上，再創新局。

▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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校長李孫榮表示，嘉藥於1966創校至今，校友人數超過12萬，培育出許多優異的社會菁英，特別感謝校友們對學校貢獻良多，尤其在新冠疫情期間物資捐贈，對學校來說更是及時雨；看到校友們在母校齊聚一堂，特別珍惜如此難得的緣分與情分，面對少子化的挑戰，期盼攜手校友總會，再次擦亮嘉藥的招牌，自信說出「我嘉藥，我驕傲」。

▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會中，台北及嘉義兩地校友會針對受到疫情影響的學弟妹，分別捐贈4萬4千元及4萬元獎助學金，希望用實質的幫助讓學弟妹能度過這段困難階段，由校長李孫榮代表接受，對於校友們的支持備感溫暖。

▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲嘉南藥理大學校友總會，於母校國際會議廳舉辦第9屆第1次會員大會暨第8、9屆總會長交接典禮，現任總會長施俊鈞，將印信交接予新任總會長許有杉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任第9屆總會長許有杉首先帶領全體與會人員向第1屆連瑞猛學長的離世默哀，感念連學長指導與分享，許有杉自詡是一名「嘉藥粉」，他表示，有鑑於少子化及私校弱勢化的趨勢，個人將率先捐贈1百萬獎學金，並成立嘉藥學弟妹獎學金專戶，專款專用來資助學弟妹完成課業，獲得在場所有人熱烈回響，許會長也計畫推動與學校更密切的產學合作，積極發揮校友在全國影響力與通路，協助母校優秀研發成果商品化，校友總會也將強化嘉藥磐石會運作，廣納前輩的經驗，攜手重返「嘉藥人」的榮耀。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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