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台南捐贈防疫物資到美國　黃偉哲：真心關懷是城市外交友誼的根本

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▲台南市長黃偉哲代表台南市，捐贈醫療口罩與防護鏡給6個美國的姊妹市與友誼市，讓「Tainan can help」的關懷精神隨著捐贈物資飄揚到美國。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲代表台南市，捐贈醫療口罩與防護鏡給6個美國的姊妹市與友誼市，讓「Tainan can help」的關懷精神隨著捐贈物資飄揚到美國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣的疫情目前控制得宜，台南市政府持續關注國際疫情趨勢，基於美國近期每日新增病例以數萬計，顯示疫情正熾，市長黃偉哲繼5月份捐贈防疫物資給日本城市後，再次代表台南市，捐贈醫療口罩與防護鏡給6個美國的姊妹市與友誼市，讓「Tainan can help」的關懷精神隨著捐贈物資飄揚到美國。

台南市長黃偉哲表示，與人相交貴在真心相待，城市外交的根本之道也是如此，尤其美國在這幾個月內疫情快速蔓延，正需要外界挹注防疫物資支援，台南市的防疫整備調度得當，此刻更應站出來，主動將有餘裕的物資分享給需要的國際家人跟朋友。台南市所期盼的城市外交，不在於紙上文件，而在於跟對方共享相同的價值，以及在正向互動中累積情誼，這次台南市捐贈物資，就是奠基於我們共同相信健康安全是基本人權，而台南也以真心來關懷美國的需求。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲也強調，台南迄今維持確診人數六都最少，防疫表現有目共睹，市民都能維持正常生活、安居樂業，面對疫情威脅，台南當然不敢掉以輕心，但另一方面，還是會積極尋求各種方式，確保台南的國際交流能夠維持，不管是捐贈防疫物資跟寄送台南好麵給美日，或是這個月初跟美國堪薩斯市長共同錄製影片跨海為彼此打氣加油等，都是台南努力突破疫情限制連結國際的證明。

台南市政府新聞及國際關係處表示，經考量各個美國姊妹市與友誼市的疫情嚴重度與往來密切度，台南市此次優先捐贈6個城市，包括：加州蒙特麗市、加州聖荷西市、亞利桑那州、俄亥俄州哥倫布市、佛羅里達州奧蘭多市、密蘇里州堪薩斯市，每個城市可獲贈台南在地生產的2900片醫療口罩及300個護目鏡，希望供當地人員防疫使用。

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