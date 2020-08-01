台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

8月正值學子們歡樂的暑假，新的學年度也將隨後展開，1日舉行台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮，台南市長黃偉哲親自主持，於會中頒發78位校長聘書，勉勵校長們帶領師生邁向新境界，並致贈4位退休校長紀念品，感謝他們長期對教育的努力和付出。





台南市長黃偉哲表示，校長、家長以及老師是教育鐵三角，建構優質教育環境的堅強團隊，今藉此機會向各校長表達敬意跟謝意，謝謝每位教育工作者的辛苦付出。





黃偉哲也提到，今年度平面媒體民調中，台南市教育工作進步最多，代表了兩種意義，第一是各位校長、老師、家長付出的心力，以及市府同仁的努力，讓學生、讓家長有感；其二，表示還有努力的空間，大家在努力的過程中，所留下的汗，甚至於流下的淚，其實社會大眾都關注著，但是期盼大家秉持「沒有最好，只有更好」的信念，在今年新學年度開始，為孩子盡更大的心，盡更大的力，為台南市的教育工作、為我們的孩子一起努力，市政團隊一定會成為老師與校長們最堅強的後盾。





典禮中由開元國小校長李添旺、新泰國小校長張溪南、及後壁國中校長高儷玲帶領連任、調任及新任校長進行就任宣誓，並由財政稅務局副局長邱保華、主計處處長陳淑姿擔任監交人，與來賓共同見證教育薪火的傳承與延續。





隨後由大灣國小校長朱國聖代表退休校長致詞，後壁國中校長高儷玲代表新任校長致詞。本次新任校長均於教學現場服務23年以上，連任與調任校長則平均超過32年服務年資，教育經驗豐富，退休校長們更是奉獻智力、才能及青春歲月超過25個寒暑，用教育的專業與熱誠，讓台南市的教育能順應時代改變，穩健中邁向更優質的發展。





此次布達暨交接典禮共頒發校長聘書78人，其中校長連任有29人、校長調任42人、新任校長7人；另有4位退休校長：山上國中校長蔡芳梅、大灣國小校長朱國聖、新民國小校長黃明裕、深坑國小校長汪忠獻等4人。市議員李中岑、許又仁、林易瑩、林燕祝也特地到場祝賀，表達祝福與鼓勵。

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