　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

8月正值學子們歡樂的暑假，新的學年度也將隨後展開，1日舉行台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮，台南市長黃偉哲親自主持，於會中頒發78位校長聘書，勉勵校長們帶領師生邁向新境界，並致贈4位退休校長紀念品，感謝他們長期對教育的努力和付出。

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，校長、家長以及老師是教育鐵三角，建構優質教育環境的堅強團隊，今藉此機會向各校長表達敬意跟謝意，謝謝每位教育工作者的辛苦付出。

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也提到，今年度平面媒體民調中，台南市教育工作進步最多，代表了兩種意義，第一是各位校長、老師、家長付出的心力，以及市府同仁的努力，讓學生、讓家長有感；其二，表示還有努力的空間，大家在努力的過程中，所留下的汗，甚至於流下的淚，其實社會大眾都關注著，但是期盼大家秉持「沒有最好，只有更好」的信念，在今年新學年度開始，為孩子盡更大的心，盡更大的力，為台南市的教育工作、為我們的孩子一起努力，市政團隊一定會成為老師與校長們最堅強的後盾。

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

典禮中由開元國小校長李添旺、新泰國小校長張溪南、及後壁國中校長高儷玲帶領連任、調任及新任校長進行就任宣誓，並由財政稅務局副局長邱保華、主計處處長陳淑姿擔任監交人，與來賓共同見證教育薪火的傳承與延續。

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後由大灣國小校長朱國聖代表退休校長致詞，後壁國中校長高儷玲代表新任校長致詞。本次新任校長均於教學現場服務23年以上，連任與調任校長則平均超過32年服務年資，教育經驗豐富，退休校長們更是奉獻智力、才能及青春歲月超過25個寒暑，用教育的專業與熱誠，讓台南市的教育能順應時代改變，穩健中邁向更優質的發展。

▲台南市109學年度國民中小學暨幼兒園連任、調任、新、卸任校長、園長布達暨交接典禮1日舉辦，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次布達暨交接典禮共頒發校長聘書78人，其中校長連任有29人、校長調任42人、新任校長7人；另有4位退休校長：山上國中校長蔡芳梅、大灣國小校長朱國聖、新民國小校長黃明裕、深坑國小校長汪忠獻等4人。市議員李中岑、許又仁、林易瑩、林燕祝也特地到場祝賀，表達祝福與鼓勵。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
染疫工程師5月已來台！重症醫曝「病毒存活時間」：可能在台感染
熊貓等紅燈「腳踩賓利」狂搖！　他內湖直擊驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

後疫情時代　台東縣議會解封體驗花藝

台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

台電辦振興經濟活動　近千員眷走訪海線景點消費做公益

「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑

北港鎮安宮騎福進香活動　警預防犯罪宣導

「百讚玩咖·啡要古農」　62件國產咖啡豆評鑑暨農會百周年慶

參與上海保衛戰、古寧頭戰役　96歲趙祥勝當選屏東市模範父親

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起強力取締…維護交通安全

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

後疫情時代　台東縣議會解封體驗花藝

台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

台電辦振興經濟活動　近千員眷走訪海線景點消費做公益

「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑

北港鎮安宮騎福進香活動　警預防犯罪宣導

「百讚玩咖·啡要古農」　62件國產咖啡豆評鑑暨農會百周年慶

參與上海保衛戰、古寧頭戰役　96歲趙祥勝當選屏東市模範父親

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起強力取締…維護交通安全

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

根治C型肝炎，醫師圖文解說

Janet老公疫情留台「努力拚做人」　羞喊：隨時有好消息　

徐永明召開公聽會價碼曝！統領富二代豪撒200萬「出席費」　檢：同額交保

富邦盃少棒／英雄惜英雄！林鈞瑋轟王麒翔　相約投捕搭擋

哪個系難讀又低薪？過來人「連環點名」20次　他崩潰：做實驗超花時間

中職／悍象打線出爐　「屠象高手」索沙迎戰羅傑斯盼止對戰3連敗

400架無人機點亮夜空！嘉義絕美水舞秀今晚登場　絢爛燈火超迷人

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

胖柴靠籠子睡太熟！　醒來變「方形吐司臉」回頭笑翻1.4萬人

5種特質的「愛情獨身女」　不用走入婚姻也能幸福

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

「餐期斷單」沒餐送　外送員神操作秒進單

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

家庭驟變　林旻謙種紅龍果供不應求

雲林縣禽場撲殺銷毀5949隻土雞

「黃斑部皺摺」手術治療半年70%視力進步

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起取締

無尾葉鼻蝠遭路殺　太管處籲夜間開車請慢速

台南佳里區防治登革熱總動員

更多熱門

相關新聞

台南魚塭戲水消暑　男失蹤溺水身亡

台南魚塭戲水消暑　男失蹤溺水身亡

1名24歲印尼籍男子，1日上午在台南麻豆區真理大學前飛將軍廟水池遊玩時，不慎跌落水池，台南市消防局據報派遣麻豆消防分隊前往救援，消防人員雖搜救到該名男子，但該男子已明顯死亡，全案交由轄區麻豆分局員警調查處理中。

台南佳里區防治登革熱總動員

台南佳里區防治登革熱總動員

漁光島戲水罰款上萬元　安全為主

漁光島戲水罰款上萬元　安全為主

台南竹溪榮獲卓越獎全國唯一雙料肯定

台南竹溪榮獲卓越獎全國唯一雙料肯定

台南連日降雨進水量不多

台南連日降雨進水量不多

關鍵字：

台南校長園長布達交接黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面