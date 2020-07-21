「募集二手iPhone助盲友」遭網酸！基金會解答...3功能超貼心

▲iPhone對於盲友來說，較有許多輔助功能使用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

由於網路科技的便利，人手一支智慧型手機已成常態，然而並不是每個人都有能力當低頭族，對於視障者來說智慧型手機並不是奢侈品，反而是生活中的輔助工具。

中華視障教育學會秘書長李文煥發起「募集二手iPhone助盲計劃」，由於目前市售的智慧型手機當中，iPhone的系統對盲人最為友善，但並不是每一位盲友都買得起，所以才會有這項募資計劃，希望大家多發揮愛心捐出舊手機。

請繼續往下閱讀...

對於基金會所提出的「我看不見，請幫我聽見」二手iPhone助盲計劃時，有網友提出質疑表示為什麼只能捐贈iPhone，認為「一個雙眼失明的人，為什麼需要使用iPhone？」「誰會想捐iPhone給雙眼失明的人？」

對此基金會也解釋，由於iPhone有特別為視障朋友設計輔助軟體「VoiceOver」和內建「旁白」功能，可以將頁面上的文字報讀出來，同時不同的手勢和點擊就有不同的功能，讓視障者能夠像明眼人一樣輕鬆的使用手機。

李文煥也提到，每一代iPhone都有支援這些功能，而安卓系統雖然也有但每款手機情況不一，目前對盲友來說，還是iPhone最為實用。