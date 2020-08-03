▲《遇見神佛9號》漫畫展工作坊，世界宗教博物館典藏變身Q版神獸。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

世界宗教博物館展出的「遇見神佛9號－祈福漫畫特展《古往今來篇》」，展期即日起至10月18日，人氣及好評度高居不下，期間安排多場教育活動，其中「動物守護神：漫畫文創加值工作坊」，結合漫畫、宗教、原創、守護獸等不同元素，學員在日本角川國際動漫教育漫畫班講師曾建華指導下，發揮想像力，創造出獨特Q版神獸。

策展人王彬全表示，工作坊精選館內世界展示大廳的4個典藏品角色為主題對象，包括：臺灣民間信仰中宮廟供桌下供奉的虎爺、日本神道教在神社拜殿前守衛的狛犬、古埃及文化中以老鷹為形象的法老守護神賀魯斯、印度教中具備「掃除障礙」和「智慧」神格的象頭神，各具特色。

▲「動物守護神：漫畫文創加值工作坊」的學員，與講師曾建華合影。

在館方導覽志工王震寰、邱梅伶，解說4個典藏品的神話故事、趣味典故與特色後，學員們對創作主題都有深入的認識。具20多年漫畫教學經驗的曾建華，以生動風趣的講解，介紹漫畫的打稿方式，並提綱挈領，介紹要如何從無到有，創造漫畫人物的角色。

考量多數學員都非科班出身的背景，曾建華詳細說明步驟，他表示，在確認主體與蒐集素材後，不要被刻板印象拘束或受限。先有概念與初步構想，以幾何圖形畫出剪影的架構外觀，再去調整細節。創作時可從形體聯想、要素組合、比例調整、配件添加、色系選擇來思考。

從剪影做延伸的關鍵，是從周遭生活中現有隨手可得的物體加以發揮；比例盡量不要平均分配，才能突顯主題；畫面比例要有落差，局部可誇張、做強調，要有主色系，形成視覺焦點。曾建華與學員互動熱絡，在教學過程中激盪出無限潛力與創意，在完成創作後，學員們開心分享設計理念，敘述細節的發想，老師也點評並給予建議。

就讀土城廣福國小的廖苡喬說，從小就喜歡畫畫，卻是第一次畫漫畫，聽了講解後受益良多，學到很棒的技巧。她以埃及賀魯斯為主題，畫出有故事情節的作品，充滿想像的童趣。

南山中學國中部學生陳毅謙，結合台灣時下學生面臨考試臨時抱佛腳的現況，詮釋象頭神寫史詩的神話。與陳毅謙一起報名參加工作坊的媽媽吳佳蓉，以生氣時自畫像的概念，擬人化畫出神道教狛犬抿嘴的神韻，相當傳神。從事醫療業的蕭宇翔，以可愛Q版畫風，呈現帥氣虎爺，也畫出台灣民間的傳說，創意十足。

世界宗教博物館：https://www.mwr.org.tw/

「美麗最大的祕密」

▲「動物守護神：漫畫文創加值工作坊」的學員，認真創作。