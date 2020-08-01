▲ 閃亮北海岸「光，和_作用」開幕夜，朱銘美術館絢爛光雕饗宴繽紛登場。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日，白天熱到不想出門？那就來金山吧！新北市政府農業局與朱銘美術館攜手合作，以光雕投影、藝術裝置結合金山景觀環境，串聯山、海、漁村巷弄及社區公園，打造「光，和_作用」藝術展演，讓金山成為今夏北海岸最有氣質也最亮眼的旅遊熱點。

北海夜金閃閃「光，和_作用」展於1日晚繽紛登場，在朱銘美術館舉辦開幕夜，開幕夜由手碟音樂家李承宇Angus Lee演奏及視覺藝術家白油（BIO）油水投影的精采演出，揭開序幕。

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▲ 北海夜金閃閃「光，和_作用」展於1日晚繽紛登場。

副市長陳純敬表示，在北海岸的金山擁有豐富農漁特產、自然景觀、歷史古道，還有全國最大的美術館－朱銘美術館，自然、人文資源充沛，是青春山海線上的亮點。

陳純敬說，這次「光，和_作用」跟美術館合作，讓今晚的美術館變身新北最大藝術公園，位在金山老街旁的櫻花公園，也因為朱銘大師的作品加入，變成無牆的美術館；讓藝術成為貼近市民、親近生活的一部分。

▲ 2020年開始朱銘美術館積極與在地社區連結，這次展覽活動和新北市農業局合作、延伸到整個金山區。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，美術館夏夜開館已經邁入第18年了，深受遊客喜愛，2020年開始美術館積極與在地社區連結，這次展覽活動和新北市農業局合作、延伸到整個金山區，另外還加入實境解謎遊戲和美味便當料理，讓藝術為金山自然人文環境和來訪遊客，帶來全新的體驗，歡迎大家來金山行「光，和_作用」。

「光，和_作用」自即日起展到8月31日止，地點包括朱銘美術館、鄰近金山老街的櫻花公園、位於磺港的魚路古道及中角灣國際衝浪基地等地；邀請20位藝術家，結合當地景觀，展出精采作品，並搭配絢爛光影，呈現日夜不同風情，譜出四地各具特色的美麗篇章。

朱銘美術館每周六（8月8日、8月15日、8月22日、8月29日）晚上6時後免費入館至晚上9:00閉館，而櫻花公園及中角灣等地，均有精彩絢爛的光雕投影展演，歡迎大家自由參觀。另外，為方便民眾參與，每周六上午11時到晚上9時30分，還有免費接駁車，民眾可以多加利用大眾運輸工具轉乘。詳細活動資訊請參考網址：http://www.juming.org.tw/pg/ZC4124015。

「美麗最大的祕密」