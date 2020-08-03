金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

▲ 金牌農村控幕後大推手，臺大教授黃宏斌（左）接掌聖約翰科技大學校長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

原任桃園縣副縣長的臺大教授黃宏斌，因擁有超過30年的教學與行政歷練，備受肯定，聖約翰科技大學看準黃教授豐沛的人脈及經驗，力邀擔任校長並於7月31日舉行交接典禮，期許在黃校長帶領聖約翰科技大學團隊勇往直前、戮力打拼，創造光輝未來。

新任校長黃宏斌表示，此時接棒擔任校長其實責任重大。因為要面對少子化的衝擊以及財務平衡的沉重壓力，但是聖約翰大學士知名學府，定要戮力永續經營，創造更光輝的學譽，未來只能往前邁進，沒有退路。他將不負眾人期望，帶領聖約翰團隊努力打拼。

交接典禮以感恩禮拜形式進行，邀請前教育部長且即將就任考試院院長黃榮村、前內政部李鴻源部長、前桃園縣吳志揚縣長及新北市政府陳純敬副市長等人擔任貴賓致詞。現場冠蓋雲集，各界嘉賓親臨現場觀禮，見證此一時刻，場面隆重且溫馨。

▲ 交接典禮現場冠蓋雲集，各界嘉賓親臨現場觀禮，見證此一時刻，場面隆重且溫馨。

致詞代表、黃榮村院長說，18年前我將黃校長從臺灣大學挖角到教育部擔任高教司司長，18年後，他又被聖約翰科大挖角擔任校長，這樣的選擇是成功的保證。雖然目前高教環境不盡理想，但相信在黃校長的領導下，必能創造新的局面與榮景。

以美國愛荷華大學學長身分為黃校長獻上祝福的前內政部李鴻源部長指出，黃校長在水利界、政界表現傑出，同為美國愛荷華大學校友的他，將集合所有校友的力量，成為黃校長的後盾，幫助聖約翰找到更亮麗的方向。

前桃園縣縣長吳志揚認為校長黃宏斌在學術界及公部門的豐沛人脈，將成為聖約翰爭取大學資源最有力的力量。曾任臺灣大學學務長的黃校長，協調能力強，善於與學生溝通，無論在行政學術或是啟發學生活力部分，都能為學校帶來正向發展。

新北市政府副市長陳純敬則期待聖約翰在黃校長領導下，與新北市政府一起合作，成為融合社區、帶動淡水區發展的重要支持與力量。

黃宏斌是中興大學水土保持系畢業後轉赴美國愛荷華大學攻讀博士，是國內水土保持、水利等之翹楚，近年來也投入農村再生的計畫，希望台灣的農村能恢復聯合國里山倡議的生產、生活、生態三生的榮景，最近榮獲全國金牌農村再生社區的新北市三芝區的共榮社區，就是黃校長一手規畫打造出來。

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