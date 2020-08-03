▲ 新北三重三民全齡公園啟用，侯友宜：打造不同年齡層運動空間。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨國內疫情趨緩並配合中央防疫新型態安全生活模式，新北市政府農業局綠美化環境景觀處於2日三重區三民公園辦理「新北全齡公園綠動服務−三重區三民公園站」活動，同時也向民眾展現市府陸續打造的全齡公園，讓民眾在落實防疫措施的同時，扶老攜幼一同到公園舒展身心，多樣化的體健設施、具特色的兒童遊戲場，滿足不同年齡層族群。

新北市政府積極推動公園全齡化改善計畫，提供民眾完善的運動空間。今日辦理「新北全齡公園綠動服務−三重區三民公園站」，宣示三重區三民公園晉升成為全齡公園，也朝著完成3座全齡公園及50座特色共融公園的目標持續前進。

▲ 新北市政府積極推動公園全齡化改善計畫，提供民眾完善的運動空間。

三重區三民公園由新北市府各機關合作改善，綠美化環境景觀處作為平台統籌、由衛生局以「復能」、「續能」、「增能」三大方向，劃分「失智、失能」、「衰弱、亞健康」、「健康體適能」及「運動健身」等四大區域，挑選9項體健設施，提供各種強度的體健器材。

農業局表示，首次將室內戰鬥繩導入公園，讓青年族群願意到公園運動，再由城鄉局打造無障礙的運動體健空間搭配設施操作影片QRcode，並導入已培訓完成的衛生局運動指導員於每周二晚上7點在現場指導民眾使用器材及運動，體驗新式戶外運動模式。

▲ 民眾透過日常在公園訓練身體機能達到健康保健、交流分享運動心得。

農業局說，三民公園內的9項體健設施包含訓練平衡感的平衡協調訓練模組、訓練手部及腿部肌群的油壓式臥推、油壓式踏步及油壓式腿部伸展等，還有戶外戰鬥繩及Monkey Bar，依照民眾不同的身體需求，進行拉筋放鬆、局部肌力訓練、全身穩定度訓練等，訓練呼吸循環、上下肢肌力、手眼協調、平衡感、脊肌及核心等肌群，民眾透過日常在公園訓練身體機能達到健康保健、交流分享運動心得，讓身心靈都更健康、更靈活，實踐全齡公園的宗旨。



侯友宜表示，「新北全齡公園綠動服務」是執行新北市城市綠美學的一環，公園不僅是滿足都市民眾對「綠」色空間的追求，更要帶入「動」的元素，提供民眾好的活動空間及設施，也希望民眾想到戶外活動時能就近到公園，而公園內的「硬」體設施也持續改善更新，並導入運動指導員「軟」體服務，使隨處可及的公園展現新樣貌。

相關內容請洽：02-2581-4402或「菲特邦健康管理」粉絲專頁，而且民眾透過衛生局新北動健康APP「健康幣」獎勵方案培養運動及飲食好習慣，贏得健康人生。

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