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新北二重公園地下停車場　8月1日起收費營運

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▲ 新北二重公園地下停車場 8月1日起收費營運。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北二重公園地下停車場，8月1日起收費營運。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區二重埔活動中心共構興建的二重公園地下停車場經逾一個月免費開放試停後，於8月1日起收費營運，汽車臨停每小時30元，機車臨停則每次20元，歡迎民眾多加利用。

當地里長說，早年因受限當時二重疏洪道兩側仍是尚未完成重劃的農地，無法開發興建停車場、活動中心，周邊老舊社區林立，停車空間不足，因此二重公園地下停車場工程在前年動工後，里民都非常期待。

▲ 新北二重公園地下停車場 8月1日起收費營運。（圖／新北市交通局提供）

▲ 二重公園地下停車場。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，斥資2.6億餘元打造的二重公園地下停車場，為地下2層，共有207格汽車停車位、54格機車停車位，全場採用車牌辨識系統、車位在席、樓層轉換即時顯示器、剩餘車位顯示幕等全智慧停車服務系統；吳政諺指出，自6月22日中午起開放免費試停，民眾讚不絕口，有效紓解當地停車需求。

交通局表示，經逾一個月試營運後，二重公園地下停車場將自8月1日起正式營運，汽車臨停每小時30元，機車臨停則每次20元；二重公園地下停車場就位於疏洪東路二段、二重抽水站旁，鄰近二重親水公園、大都會棒球場及疏洪荷花公園等，前來遊憩、運動的民眾可多加利用。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北二重公園地下停車場 8月1日起收費營運。（圖／新北市交通局提供）

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