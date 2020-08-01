　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場　攜袋集綠點送衛生紙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場 攜袋集綠點送衛生紙。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場，攜袋集綠點送衛生紙。網紅周能萱（右）、新北市環保局秘書徐維遠（左）。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繼2019年5月蘆洲永平市場成為新北第一座「不塑市場」後，新北市政府環保局1日宣布，板橋黃石中繼市場、林口市場也加入不塑市場行列，鼓勵減少塑膠袋使用。為推廣市場不塑購物，本週六、日開始一連3週末，分別於黃石、林口、永平三市場，舉辦「市場不塑響環保・一同攜袋集綠點」活動。

環保局指出，民眾只要自備購物袋在市場購物，不但享有攤商折扣或贈送等優惠，也可透過「環保集點Green Point」App加值500點綠點，若不塑購物達5次，再加碼送衛生紙。現場也有環保局提供「reBAG袋袋箱傳」的環保購物袋或紙袋，民眾使用仍能享上述優惠活動。

▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場 攜袋集綠點送衛生紙。（圖／新北市環保局提供）

▲ 新北環保局結合荒野協會、慈濟推「不塑市場」。

環保局舉辦6場綠點推廣活動，分別於1、2日於黃石中繼市場，8、9日在林口市場，以及15、16日在蘆洲永平市場。1日首場活動，環保局也舉辦直播，線上線下大力推廣。一個上午下來，總計送出150包衛生紙，換算共減少750個塑膠袋的使用。

環保局表示，各攤商為鼓勵消費者一同加入減塑的行列，只要自備購物袋可享有不同的優惠。如板橋黃石中繼市場風權號牛肉店提供外帶自備環保容器或購物袋給予5-10元折價優惠；阿麗菜攤提供自備購物袋給予折價或送蔥、九層塔優惠；愛淋現榨果汁則提供自備環保杯給予加量福利，另外服飾攤商也提供自備購物袋滿200元就打九折優惠。

荒野保護協會表示，繼2019年和新北市環保局合作於蘆洲永平市場的減塑推廣後，很高興今年能繼續合作在傳統市場推廣減塑作為，並號召了荒野減塑小組宣導師，希望可以用親身減塑的經驗、藉著有趣的遊戲設計來告訴民眾，如何在傳統市場裡減塑和減廢。

▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場 攜袋集綠點送衛生紙。（圖／新北市環保局提供）

活動期間自備購物袋消費除享有攤商折扣外，消費達5次即可兌換500點環保綠點及1包衛生紙。

大愛台「減塑同盟」策畫高正平表示，慈濟基金會致力環保工作三十年，一直在回收端教育協助民眾做好垃圾分類。但是國人習慣使用塑膠袋，志工花心力回收塑膠袋，也跟不上增加的使用量，所以「清淨在源頭」，扭轉塑膠垃圾問題，必須從消費習慣開始改變，並鼓勵民眾「自己購物自己袋」，才能真正從源頭減量，這也與新北市環保局的不塑友善店家、不塑市場推廣理念相同。

環保局表示，在大多數人的既定印象中，傳統市場因為有各式各樣食材，在採買上很難避免塑膠袋的使用，在民眾不塑的觀念不斷提升下，因此環保局將傳統市場納入「新北不塑之客友善店家」，希望傳統市場也能持續性推動不塑，越來越多民眾也開始關心和重視減塑及不塑的議題。

環保局說，只要有心想做，不論是店家、夜市，甚至是市場都能減少塑膠的使用量，歡迎已經有不塑作為之店家、夜市、市場一起加入「新北不塑之客友善店家」行列，相關訊息請上新北市環保局網站查詢：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1893

「美麗最大的祕密」

▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場 攜袋集綠點送衛生紙。（圖／新北市環保局提供）

▲ 網紅周能萱及環保局秘書徐維遠共同進行不塑市場推廣網路活動。

ET快訊
壽山動物園雄獅「瘦成紙片」落寞低頭　背影驚呆千人：以為流浪狗
比利時工程師3月可能已染疫　台大醫仍認是本土：病毒沒排那麼久
狠愛演停更…網狂罵「女人讓兄弟失和」　牛排心疼護女友：對不起
快訊／一日雙颱形成！4號颱風「哈格比」來了　最快明天發布海警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場　攜袋集綠點送衛生紙

快訊／21歲男綠島打工換宿落海！失去呼吸心跳　黑鷹馳援搶救

宜蘭透天金紙店竄出火舌濃煙　1女1男受困一度危急

太麻里曙光光雕音樂會　湧進3萬6千遊客

「大手牽小手 親子封街趴 」南島路登場　黃偉哲：祝福大小朋友度過快樂暑假

新北二重公園地下停車場　8月1日起收費營運

小綠葉蟬施魔法「蜜香紅茶」　三峽「戴記茶坊」青農戴文祥奪新北冠軍

台南父親節感恩表揚活動　黃偉哲贈英雄麵與火鶴為不擅表達的爸爸英雄們發聲

後疫情時代　台東縣議會解封體驗花藝

台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場　攜袋集綠點送衛生紙

快訊／21歲男綠島打工換宿落海！失去呼吸心跳　黑鷹馳援搶救

宜蘭透天金紙店竄出火舌濃煙　1女1男受困一度危急

太麻里曙光光雕音樂會　湧進3萬6千遊客

「大手牽小手 親子封街趴 」南島路登場　黃偉哲：祝福大小朋友度過快樂暑假

新北二重公園地下停車場　8月1日起收費營運

小綠葉蟬施魔法「蜜香紅茶」　三峽「戴記茶坊」青農戴文祥奪新北冠軍

台南父親節感恩表揚活動　黃偉哲贈英雄麵與火鶴為不擅表達的爸爸英雄們發聲

後疫情時代　台東縣議會解封體驗花藝

台南市中小學幼兒園校長園長布達暨交接典禮　黃偉哲：做教育者最堅強後盾

雅諾飛體壇之星合作計畫　贊助張家班鐵人隊投入科學訓練

全球最夯西語劇《紙房子》第五季確定是最終季！　下週一就開拍⋯大咖男演員加入班底

侯友宜率領眾立委、議員力挺李眉蓁：不要怕！往前衝就對了

罕病籃球體驗營　曹竣崵、傅姿伶陪罕病家庭打球過父親節

勒斃女友「屍體鋸成7塊」　台南男三審逃死…姊姊法庭外爆哭：他連畜生都不如！

袁詠琳手機「掉進糞坑」！　走屎運想拖周杰倫救援

台灣創下73年來「最熱單月紀錄」　7月均溫30.2度

日職／開幕後首例！外野手確診新冠肺炎　軟銀2日停賽

《X戰警》導演爆「以上床換角色」　18歲鮮肉拍完告他性侵⋯悲慘現況曝光

言承旭甜吻小20歲「杉菜」沈月　《我好喜歡你》定檔網友毒舌：叔姪戀

地方熱門新聞

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

「餐期斷單」沒餐送　外送員神操作秒進單

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

家庭驟變　林旻謙種紅龍果供不應求

打工換宿男落海　黑鷹馳援送醫

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起取締

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

雲林縣禽場撲殺銷毀5949隻土雞

「黃斑部皺摺」手術治療半年70%視力進步

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台電振興經濟　近千員眷走訪海線

更多熱門

相關新聞

二重公園停車場　8月1日起收費

二重公園停車場　8月1日起收費

新北市三重區二重埔活動中心共構興建的二重公園地下停車場經逾一個月免費開放試停後，於8月1日起收費營運，汽車臨停每小時30元，機車臨停則每次20元，歡迎民眾多加利用。

即／澳底漁港玩立式划槳落海　1獲救起1失蹤

即／澳底漁港玩立式划槳落海　1獲救起1失蹤

新北蜜香紅茶　青農戴文祥奪冠

新北蜜香紅茶　青農戴文祥奪冠

引爆13枚未爆彈激起「超神」浪花

引爆13枚未爆彈激起「超神」浪花

金山區長廖武輝　帶你騎YouBike小旅行

金山區長廖武輝　帶你騎YouBike小旅行

關鍵字：

新北環保不塑市場塑膠袋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面