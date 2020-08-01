▲ 新北環保局結合荒野、慈濟推不塑市場，攜袋集綠點送衛生紙。網紅周能萱（右）、新北市環保局秘書徐維遠（左）。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繼2019年5月蘆洲永平市場成為新北第一座「不塑市場」後，新北市政府環保局1日宣布，板橋黃石中繼市場、林口市場也加入不塑市場行列，鼓勵減少塑膠袋使用。為推廣市場不塑購物，本週六、日開始一連3週末，分別於黃石、林口、永平三市場，舉辦「市場不塑響環保・一同攜袋集綠點」活動。

環保局指出，民眾只要自備購物袋在市場購物，不但享有攤商折扣或贈送等優惠，也可透過「環保集點Green Point」App加值500點綠點，若不塑購物達5次，再加碼送衛生紙。現場也有環保局提供「reBAG袋袋箱傳」的環保購物袋或紙袋，民眾使用仍能享上述優惠活動。

▲ 新北環保局結合荒野協會、慈濟推「不塑市場」。

環保局舉辦6場綠點推廣活動，分別於1、2日於黃石中繼市場，8、9日在林口市場，以及15、16日在蘆洲永平市場。1日首場活動，環保局也舉辦直播，線上線下大力推廣。一個上午下來，總計送出150包衛生紙，換算共減少750個塑膠袋的使用。

環保局表示，各攤商為鼓勵消費者一同加入減塑的行列，只要自備購物袋可享有不同的優惠。如板橋黃石中繼市場風權號牛肉店提供外帶自備環保容器或購物袋給予5-10元折價優惠；阿麗菜攤提供自備購物袋給予折價或送蔥、九層塔優惠；愛淋現榨果汁則提供自備環保杯給予加量福利，另外服飾攤商也提供自備購物袋滿200元就打九折優惠。

荒野保護協會表示，繼2019年和新北市環保局合作於蘆洲永平市場的減塑推廣後，很高興今年能繼續合作在傳統市場推廣減塑作為，並號召了荒野減塑小組宣導師，希望可以用親身減塑的經驗、藉著有趣的遊戲設計來告訴民眾，如何在傳統市場裡減塑和減廢。

▲ 活動期間自備購物袋消費除享有攤商折扣外，消費達5次即可兌換500點環保綠點及1包衛生紙。

大愛台「減塑同盟」策畫高正平表示，慈濟基金會致力環保工作三十年，一直在回收端教育協助民眾做好垃圾分類。但是國人習慣使用塑膠袋，志工花心力回收塑膠袋，也跟不上增加的使用量，所以「清淨在源頭」，扭轉塑膠垃圾問題，必須從消費習慣開始改變，並鼓勵民眾「自己購物自己袋」，才能真正從源頭減量，這也與新北市環保局的不塑友善店家、不塑市場推廣理念相同。

環保局表示，在大多數人的既定印象中，傳統市場因為有各式各樣食材，在採買上很難避免塑膠袋的使用，在民眾不塑的觀念不斷提升下，因此環保局將傳統市場納入「新北不塑之客友善店家」，希望傳統市場也能持續性推動不塑，越來越多民眾也開始關心和重視減塑及不塑的議題。

環保局說，只要有心想做，不論是店家、夜市，甚至是市場都能減少塑膠的使用量，歡迎已經有不塑作為之店家、夜市、市場一起加入「新北不塑之客友善店家」行列，相關訊息請上新北市環保局網站查詢：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1893。

「美麗最大的祕密」

▲ 網紅周能萱及環保局秘書徐維遠共同進行不塑市場推廣網路活動。