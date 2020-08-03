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整顆輪胎泡水中！淡水老街「店家拉下鐵門」整條大淹水　住家門前變小河

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▲▼淡水淹水。（圖／翻攝自細說淡水）

▲淡水老街中午淹水情形。（圖／翻攝自細說淡水）

記者黃可昀／綜合報導

哈格比颱風今（3）下午持續逼近台灣，台北市、新北市及桃園市已被列「一級淹水警戒」。淡水人紛紛在臉書PO出當地現況，多個地區陸續傳出淹水災情，包括淡水老街、民權路三巷、捷運竹圍站等等，幾乎淹沒一半以上的輪胎，居民無奈表示，「我家門口這下真的有小河了⋯」。

▲▼淡水淹水。（圖／翻攝自細說淡水）

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▲老街店家忙著清積水。（圖／翻攝自細說淡水）

多名網友在臉書社團「細說淡水」PO出目前淡水狀況，其中以老街渡船口的淹水狀況最嚴重，貨車、公車經過幾乎整顆輪胎都泡在水裡，兩旁也激起長長水花，只能以極緩慢的速度行駛，兩旁店家有的已拉下鐵門提早打烊，有的店員忙著堆沙包防止雨水淹入，從路過的民眾來看，淹水已超過腳腕高度，連行人要正常走路都有困難，里長見狀也趕快出來幫忙指揮交通，「時間是12:30分左右，目前消退很多，出門還是要小心喔！」

淡水老街的淹水畫面曝光後，網友紛紛回應，「如果有輕軌，就能實現海上列車的場景」、「北投也下得很大，淡水更大雨」、「每逢下大雨就淹水，是排水溝太小無法渲洩嗎？是否有改善的方法」、「馬偕雕像又要滅頂了嗎？」

不僅老街淹水，民權路三巷的積水也相當嚴重，柏油路面積了一層厚厚的黃黑汙水，汽車經過都會激起高大水花，機車騎士更是快要看不到前方視野，簡直險象環生。此外，竹圍站的涵洞也出現淹水情形，中午時已將2個洞口都封閉，請用路人格外注意。

▼民權路三巷淹水景象。（圖／翻攝自細說淡水）

▲▼淡水淹水。（圖／翻攝自細說淡水）

▼竹圍站旁的涵洞已暫時關閉。（圖／翻攝自細說淡水）

▲▼淡水淹水。（圖／翻攝自細說淡水）

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