哈格比開颱風眼「強度爆發逼近中颱」　環流雨帶甩雨下半天警戒區域曝

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：15:40

哈格比開颱風眼了！氣象局表示，目前哈格比雖然還是輕颱等級，但強度已達顛峰，在雷達回波圖上已經可以看到清晰颱風眼。今下半天北部雨勢將隨颱風北上後漸漸趨緩，但南部地區反而要開始留意西南風帶來的強降雨，有大雨甚至豪雨發生機率。

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▲哈格比颱風強度已達輕颱上限。（圖／翻攝自RAMMB）

哈格比強度目前已達輕颱上限，近中心最大風速每秒30公尺，由於哈格比所在海域環境不錯，加上結構沒被破壞，未來3小時將持續觀察增強狀況，但是否會達中颱仍有變數。

氣象局表示，哈格比目前位於基隆東北方150公里，入夜～清晨台灣海域就可望脫離暴風圈，因為颱風已經慢慢遠離，即使增強的話，對台灣的影響也不至於太大。

▲哈格比颱風眼清晰可見。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

哈格比3日14時的中心位置在基隆的東北方約150公里之海面上，以每小時19轉24公里速度，向西北轉北北西進行。近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風暴風半徑100 公里，十級風暴風半徑30公里。

▲氣象局持續發布哈格比海警。（圖／中央氣象局）

氣象預報員謝佩芸表示，中午到現在是哈格比距離台灣最近時刻，北台灣受到外圍環流影響有明顯強降雨，哈格比過去一段時間強度增強、暴風半徑也有擴大趨勢。

氣象局持續針對台灣北部、東北部海面發布海警，綠島已經觀測到11級強陣風，蘭嶼也有10級，東北部、彭佳嶼有8-9級強陣風。

▲台北持續出現一陣陣劇烈降雨。（圖／記者李毓康攝）

全天各地今天都有明顯降雨，雨量累積至下午2點，最大雨量出現在桃園大園，有188.5毫米、北投179毫米；中午至下午這段時間，台北市士林及北投、新北市淡水時雨量都有超過90毫米，是非常大的短時強降雨。

氣象局表示，颱風外圍環流雨帶持續移入北台灣上空，桃園、新北、台北一帶仍有強對流移入，中部也有對流影響，未來1-2小時降雨還是會很明顯。

▲謝佩芸指出，外圍環流雨帶持續移入北台灣上空，桃園、新北、台北一帶仍有強對流移入。（圖／記者張榮恩攝）

氣象預報員林定宜指出，哈格比持續往西北轉北北西方向走，現在這段時間是其強度相對較強時刻，在雷達回波圖上已可以看到清晰的颱風眼，目前是強度巔峰時刻。

受到外圍環流影響，北部上半天雨勢明顯，淡水1小時時雨量就下了98毫米，士林地區3小時下了有143毫米，大台北地區很多3小時雨量都破百。

▲哈格比颱風眼清晰可見，氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

哈格比預計傍晚後進入台灣北部海面，北部雨勢晚上以後趨緩，但因為西南風被帶上，南部的雨勢下半天後反而會加大，一直到明天都要留意大雨甚至豪雨發生。

氣象局持續發布大雨特報，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

▼08/03累積雨量前20名。（圖／中央氣象局）

隨著颱風慢慢北上遠離之後，氣象局預估，哈格比暴風圈脫離台灣附近海域要等到明天清晨之後，不過，最快有機會在23:30解除海上颱風警報。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，哈格比颱風眼清晰可見，環流雨帶開始甩進來了！風雨交加。底下網友也紛紛回報當地狀況，有網友說「新北新店雨爆大」、「北市萬華，一陣大一陣小」、「新北市中和南勢角一帶，風雨挺強的」、「台北文山狂風暴雨」、「台北市中午大暴雨，褲子濕一半@@」。

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