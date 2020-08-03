陳其邁糗了！青創座談技癢「戴瓦斯桶安全帽」騎歐兜賣繞圈　恐吞500元罰單

▲陳其邁上個月結束青創座談，向餐廳主人借騎機車。（圖／陳其邁競總提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長補選之戰還剩11天，3位候選人都在進行最後的衝刺，不過民進黨候選人陳其邁可能會接到一張交通罰單，原因是上個月11日到一間復古機車主題餐廳進行在地青創會談後，一時技癢，向餐廳主人借騎一輛1960年代生產的老機車上路，雖然有戴安全帽，但卻是瓦斯桶造型的安全帽，依《道路交通處罰管理條例》中「配戴不合格安全帽」遭罰500元。

陳其邁7月11日至在地青年創設、以復古機車主題餐廳為例，與高雄年輕人進行創業交流，當時陳其邁也在現場試騎復古機車，他當時也說，相當懷念年輕時騎機車的時光，為此還特別戴上在地青年藝術家所創作的瓦斯桶造型安全帽，騎著機車繞餐廳一圈。

▲也就是這頂安全帽因不符法規，陳其邁恐遭罰500元。（圖／陳其邁競總提供）

據了解，陳其邁頭上的瓦斯桶造型安全帽，為在地藝術家許政民的創作作品，擅長使用瓦斯桶進行藝術創作，許政民也說，瓦斯桶造型下的安全帽都是合格的安全帽產品，但大部分都用在參展或是做為電影道具，並不會真的戴上路。

交通大隊表示，依《道路交通管理處罰條例》第31條規定，機車駕駛人機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500罰鍰，另依《道路交通安全規則》第88條第2項規定，安全帽應為乘坐機車用之安全帽，且經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識，有關警方取締安全帽，執法依據為安全帽是否貼有商品檢驗標識及是否扣緊安全帽帽帶。