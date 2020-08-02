吳益政挺公務員出國考察　轟執政者「不會理財」：有什麼資格當市長、總統？

▲民眾黨高雄市長候選人吳益政參加高雄市公務人員會員大會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民眾黨高雄市長候選人吳益政2日參加高雄市公務人員協會第五屆第一次會員大會，針對公務人員權益，他提到，執政者應有能力理財，不要把上兆元的公務退休基金只拿去賺2%或3%，「這樣有什麼資格當市長？當總統？」他認為，第一線公務人員應透過出國考察學習，對市政建設才是最便宜、最好的投資。

吳益政2日上午前往高雄市勞工公園參加公務人員協會會員大會，他在致詞中提到，政治人物應是為社會服務，不管是市長、民意代表都應支持公務人員所需要的環境，而不是糟蹋人的，如果台灣能像比利時過去一樣，有1年沒有中央首長，「如果台灣沒有總統，也許1年，台灣進步會更大，因為靠公務人員就夠了」，問政要尊重公務人員的專業。

▲吳益政和支持者合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳益政表示，法令不對，不要讓公務人員為難，政治人物要負責協助修法案；預算不夠，不是找公務人員麻煩，是政治人物要去統籌分配，是首長最重要的工作。

他認為，政治人物當市長、總統要有能力理財，要有能力賺錢，不要把上兆的公務退休基金只去賺2%、3%，「這樣有什麼資格當市長？有什麼資格當總統？」

吳益政還提到，作為政治人物18年來，很多質詢是透過考察、學習認知來，他曾告訴過某任市長，「考察不是只有議員考察、市長考察和局長考察，要讓基層公務人員跟著出去，不管是承辦人、股長、科長或正工程司，真正在第一線人員要能出國考察，或幾年就休息1個月去好好學習，這樣的投資，對市政的建設便是最便宜、最好的投資。