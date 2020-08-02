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陳其邁酸爆韓國瑜：高雄沒發大財！韓系女神級立委「咩噗」：這事都說不清楚

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▲國民黨立委許淑華反擊陳其邁大酸韓國瑜「2年沒有發大財」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨立委許淑華反擊陳其邁大酸韓國瑜「2年沒有發大財」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國民黨立委全體動員來到高雄幫高雄市補選候選人李眉蓁造勢，跟前市長韓國瑜私交很好的立委許淑華也來到鳳山，主動提到政見發表會當中，陳其邁酸爆韓國瑜2年沒有讓高雄發大財，許淑華是火力全開反問：「你們執政十幾年都沒讓高雄發大財了，憑什麼讓執政2年的韓國瑜要發大財？」

許淑華2日幫忙李眉蓁輔選，在鳳山幫忙站台時，針對前一天政見發表會、陳其邁大酸韓國瑜2年並沒有讓高雄發大財做出回應。「你們執政十幾年都沒讓高雄發大財了，憑什麼讓執政2年的韓國瑜要發大財」，她進一步解釋，「高雄如果沒有把我們的基礎做到好，怎麼讓國外的觀光客來，怎麼把好的品質推展出去，韓國瑜在這一年多的時間就是在做高雄的基礎建設，每個人來到高雄都說高雄現在的路不一樣了，很多鄉親都覺得很驕傲。」

▲國民黨立委許淑華反擊陳其邁大酸韓國瑜「2年沒有發大財」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨立委許淑華反擊陳其邁大酸韓國瑜「2年沒有發大財」 。（圖／記者吳奕靖攝）

許淑華還提到韓國瑜在擔任高雄市長的這一年多時間當中，還簽訂很多訂單，對於農特產品的行銷遠遠超過陳菊時代，她質疑陳其邁的說法，「怎麼可以說韓國瑜在這兩年的時間沒有努力，你在高雄這二十多年來，對高雄帶來的是什麼，不要說是發大財，光是解決高雄負債，他都沒有辦法說出來。」

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