▲ 小綠葉蟬施魔法「蜜香紅茶」，三峽「戴記茶坊」青農戴文祥奪新北冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年度新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐，冠軍由三峽區戴記茶坊奪得。蜜香紅茶所散發出獨特蜂蜜甜香，是茶樹生長期間經小綠葉蟬啃食，轉化出的自然風味，冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購，錯過就要等明年！

「戴記茶坊」位在三峽老街鬧區，目前由第4代老闆戴文祥經營，他利用三峽特有的「青心柑仔」製作的碧螺春與蜜香紅茶，是各項評鑑的得獎常客，也曾在2019年榮獲全國百大青農頭銜，他除了積極提升自家茶葉的質與量，也與三峽大板根溫泉酒店合作銷售自家茶品，帶動三峽茶葉的觀光產值，近年也發展食農教育體驗，吸引青年回鄉，帶動地方創生。

▲ 三峽「戴記茶坊」茶園。

三峽區農會總幹事張永巨表示，蜜香紅茶的獨特蜜香風味是透過小綠葉蟬叮咬，俗稱為「著涎」，所產生的獨特蜂蜜甜香氣味，不管是熱泡或冷泡都相當適合，而今年氣候穩定、著涎狀況良好，蜜香紅茶品質獲改良場評審大力推薦，邀請民眾於產季間來三峽走走，逛老街也品嚐在地最新鮮的茶品。

農業局表示，為協助在地茶品行銷及提升其品質與安全，市府與台北凱撒大飯店合作，於7、8月推出新北好茶期間限定料理，將蜜香紅茶融入台菜及法式甜點，也成功將三峽在地好茶推廣進人口稠密的台北市，同時積極輔導茶產區辦理評鑑，並加強賽會抽驗把關。

農業局說，新北市蜜香紅茶評鑑共285點參加，藥檢全數合格，消費者購買時認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的雙重保證。歡迎民眾於7、8月產季期間至三峽產地品茗，或到台北凱撒大飯店品嚐各式蜜香紅茶料理，用行動支持在地小農。在地茶品可洽三峽區農會：02-2663-1214或洽戴記茶坊：02-2672-2366選購。

「美麗最大的祕密」

▲ 戴文祥與國寶大師黃文雄先生。