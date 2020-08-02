陸外交部前副部長：中國要保持戰略定力　避陷入「新冷戰」陷阱

▲中國大陸前外交部副部長何亞非。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸前外交部副部長何亞非指出，兩國關係日益緊張，加上美國大選年的特殊情況，突發事件隨時還會發生，因此要做好兩國關系進一步惡化的準備。他提到，不管美國如何一意孤行，今天這一齣，明天那一齣，中國都要保持戰略定力和戰略自信，不能隨「美國之風」起舞，陷入新冷戰的無底陷阱。

香港中國通訊社近日就中美關係訪問何亞非，並於1日刊出訪問全文。何亞非提到，美國政府推進美中經濟科技脫鉤，很大程度是出於地緣政治考量，想藉此削弱中國的經濟發展勢頭，以維護美國科技獨大的地位，進而在美中戰略競爭中勝出。

他認為，這樣做對美國企業和老百姓並無好處，屬於「殺敵一千、自傷八百」，以美國芯片企業為例，主要下遊市場在中國，如果真的實行科技脫鉤，雖然中國會遇到很大困難，但是美國芯片業也會遭受巨大打擊，失去中國不斷擴大的市場。美國企業界和華爾街未必贊同政府這麽做。

▲中美恐進入「新冷戰」。（圖／達志影像／美聯社）



何亞非表示，部分科技脫鉤可能難以避免，但是兩國經濟全面脫鉤幾乎不可能，除非兩國爆發熱戰。不過，中國也需要做好部分脫鉤的準備，這是兩國關係發展的現實，也是經濟全球化2.0版和全球供應鏈變化的現實。

至於中美之間的角力似乎有白熱化的趨勢，何亞非回應，中國有俗語說，一個巴掌拍不響，英文也有諺語，需要兩人才能跳探戈，「不管美國如何一意孤行，今天這一齣，明天那一齣，中國都要保持戰略定力和戰略自信，不能隨『美國之風』起舞，陷入新冷戰的無底陷阱。」

他建議中國從三個方面與美國進行博弈，首先，堅決反對冷戰，維護世界和平；其次，堅決反對中美經濟和科技脫鉤； 第三，則是堅決反對以意識形態劃線建立相互對立、隔絕的政治經濟陣營。