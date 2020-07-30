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美眾議員提案授權白宮動武　外交部：感謝共促區域和平

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▲▼美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）29日提出「防止台灣遭侵略法案」，法案授權美國總統在中國武力犯台時，得動用武力防衛台灣。對此，外交部表達感謝，並將持續關注，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。

外交部發言人歐江安表示，感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友我作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視。外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，捍衛臺灣自由民主的生活方式，並共同促進區域的和平、穩定及繁榮。

游賀透過新聞稿指出，「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）目的在闡明並加強美國對於武力攻擊發生時防衛台灣的承諾。該法案採取多項重要步驟，以因應中國對台灣採取的一系列侵略行動，以及中國在香港、南海與中印邊境造成的緊張局勢升級。

游賀指出，鑑於中國的各項挑釁行為，很顯然，中共已不顧國際譴責或強烈反對，迅速實現自己的領土野心。美國對台戰略模糊最初是為了避免挑釁北京攻擊台灣，並鼓勵和平關係，但這項戰略顯然以失敗告終。中國人民解放軍在台灣海峽引人注目的軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對台灣的意圖已十分明確。

「防止台灣遭侵略法案」以國會意見指出，在總統蔡英文於2016年上任以來，中國政府持續加強對台灣的外交孤立與軍事威脅，中共解放軍近年快速現代化並頻繁在台灣海峽演習，對台灣安全構成明顯威脅。

法案給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受中國的直接武力襲擊、中國藉武力奪取台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。法案也要求中國放棄使用或威脅使用武力犯台。法案訂有5年落日條款。

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