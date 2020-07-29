陸外交部凌晨拋重磅！　PO長文詳解「美方涉休斯敦總領館10大謊言」

▲27日上午10時，美國駐成都總領事館閉館。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國21日突然要求中方關閉駐休士頓總領館，作為反擊，中方也要求美方關閉駐成都大使館。中國外交部29日凌晨再拋重磅，美方為其錯誤決定編造藉口、散佈謊言，在短短幾日之內就拋出多個說法不一的版本，但是謊言重複一千遍仍然是謊言，「美方所炮製的種種說辭，有的是無中生有，有的是顛倒黑白，拿不出一條真憑實據；對此，有必要把美方謬論和實際情況列舉出來，以正本清源，還事實和真相一個清白。」

謊言1：中國竊取美國智慧財產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果。閉館是為了保護美智慧財產權和美公民個資。

事實：美方信口開河，從未拿出一條確鑿證據證實其說法。事實上，中國是全球創新大國和智慧財產權大國，已成為世界智慧財產權發展的主要推動力。在新冠肺炎疫苗研發方面，中國處於領先地位，毫無理由竊取美方相關智慧財產權。

中國是全球創新大國和智慧財產權大國，一直在不斷加大科技創新和智慧財產權保護力度。中國創新投入的規模和增速進入世界領先行列，研發經費支出從2006年的3003.1億元增長到2018年的19677.9億元，年均增長17%，世界排名從第6位上升至第2位。研發人員數量穩居世界第一位。中國受理的發明專利申請量連續9年位居世界第一。近年來，中國的《專利合作條約》國際專利申請量發展也很快，已經躍居全球第二位。世界智慧財產權組織發佈的年度報告指出，中國已成為世界智慧財產權發展的主要推動力。

中國在新冠肺炎疫苗研發方面處於領先地位。目前，中國科研攻關組按照5條技術路線佈局多項疫苗研發任務。中國擁有自主智慧財產權的疫苗已經成功進入臨床試驗。中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所已經率先建成了全球最大的新冠肺炎疫苗生產車間。中國國家藥監局等主管部門也正在全力推動新冠肺炎疫苗研發上市。中國正在同有關國家積極加強疫苗研發、生產和分發方面的合作。美國誣稱中國竊取其疫苗研發成果，不僅是對中國科學家辛勤付出的極不尊重和對中國抗疫成果的惡意抹黑，也嚴重損害全球疫苗研發合作，破壞國際抗疫合作。

《休士頓紀事報》、美國有線電視新聞網、美國哥倫比亞廣播公司、英國廣播公司等報導認為，美國務院聲稱要求關閉中國駐休士頓總領館是針對所謂「中國竊取智慧財產權的行為」的理由令人生疑。此舉目的是轉移人們對美政府抗疫不力的關注。美關閉中國駐休士頓總領館是川普在選舉前對中國採取的強硬措施，以支撐其不斷下降的支持率，中國成為其最易攻擊和用來拉抬選情的目標。美國幾乎每天都有針對所謂「中國剝削美國」荒謬論調的新行動。在美國大選季來臨、美國經濟受到疫情嚴重打擊之際，川普認為「打中國牌具有政治優勢」，這在一定程度上是由美方從國內考量的角度推動的，只會使中美之間的緊張關係更加惡化。

謊言2：中方在美國通過人才招募計畫，在德克薩斯大學安德森癌症研究中心這樣的科研機構和休士頓地區能源和高科技公司盜取美科研成果和智慧財產權。

事實：美方對中美正常的科學、人文交流合作搞有罪推定，羅織「莫須有」罪名。中國的人才引進工作與國際通行做法無本質區別，光明正大，無可指摘。

全球化時代，人才跨國流動，推動了全球範圍內技術和經濟的進步。世界各國都在積極開展國際人才交流合作。中國人才引進工作與世界其他國家的通行做法並無本質區別。

中美加強科技等領域交流與合作，符合雙方共同利益，包括美方利益。美國保爾森基金會旗下「馬可•波羅」智庫6月中旬發佈的《全球人工智慧人才追蹤》報告顯示，中國的大學為美研究機構培養了近三分之一的相關人才。美在人工智慧領域取得全球領先地位與中國的人才供給密不可分。

美國政府所作所為，與其自我標榜的開放自由等理念和美領導人公開作出的承諾背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響。

▲美國駐成都領事館關閉。（圖／達志影像／美聯社）

謊言3：中國駐休士頓總領館從事顛覆性行為，是中共在美龐大間諜和影響力活動網的核心節點，也是中國軍方通過向美派遣留學生來提升戰爭優勢的中心，一直進行大規模「非法」間諜和意識形態宣傳行動。

事實：中國駐休士頓總領館開設以來，一直遵守國際法和美當地法律，致力於促進中美友好，不存在美方臆造的「間諜」活動和意識形態宣傳。美方說法是以己之心度人之腹。

中方一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、干涉別國內政從來不是中國外交的基因和傳統。中國駐美外交機構始終致力於促進中美兩國人民互相瞭解和友誼，遵守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》、中美雙邊條約及當地法律。

中國駐休士頓總領館是中美建交之後中方在美國開設的第一個總領館。40多年來，該館堅持致力於促進兩國人民的友誼與合作，致力於促進中美各界的相互瞭解和各領域合作。針對美南地區疫情持續蔓延，中國駐休士頓總領館分別向休士頓市和哈裡斯郡捐贈口罩，並積極搭建中方同美南地區開展抗疫合作的橋樑，協助上海市、山東省、深圳市分別向休士頓捐助了防疫物資。

中國駐休士頓總領館的人員構成和數量對美方是公開的。把該館說成是中國在美間諜和影響力活動網的核心節點以及中國軍方通過向美派遣留學生來提升戰爭優勢的中心，有違外交常識，十分荒謬。

美國駐華使領館一些人員從事與其身分不符活動，干涉中國內政，損害中國安全利益。美駐華使館經常在其官網公然刊登攻擊中國和中國政治制度的文章。據媒體報導，美駐香港總領館在「修例風波」期間同「港獨」分子密會，討論美企圖制裁香港等事宜，插手香港事務。中方多次就此提出交涉。

2018年7月、2020年1月，美方兩次擅自開拆中方外交郵袋，這一舉動公然違反《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》，嚴重侵犯中方外交尊嚴和安全利益。事件發生後，中國駐美外交機構第一時間向美方嚴正交涉，美方並未否認相關事實，但一再以技術理由為其錯誤行徑進行開脫，推卸自身責任。美方上述行徑與國際法和國際關係準則背道而馳，應該受到譴責。除外交郵袋外，自2018年以來，美方擅自開拆中方公務物品至少13次。

《紐約時報》質疑有關中國駐休士頓總領館有從事「顛覆活動」的歷史、是中國盜取美國科研成果的「中心」的說法，認為沒有任何證據。

《休士頓紀事報》社論稱，中國是休士頓地區第二大交易夥伴，該地區從中國駐休士頓總領館受益良多。40多年來，休士頓總領館已成為休士頓地區同中國旅遊、貿易和文化交流的橋樑。數十年來，中國一直是德克薩斯州能源、化工、科技等關鍵產業的重要交易夥伴。美方此舉將危及得州工業發展。關閉總領館將直接影響領區內人員申辦護照或簽證，並將大大降低中國公民將來赴美學習、旅行和工作的熱情。休士頓市市長西爾維斯特•特納對美方關閉中國駐休士頓總領館感到震驚，希望美中和平解決分歧，重啟中國駐休士頓總領館。

美國聯邦眾議員阿爾•格林表示，休士頓地區有大量亞裔美國人，他們已經因為川普的反華言論受到歧視，工作和家人安全面臨威脅，關閉中國駐休士頓總領館將使這種情況更加糟糕。格林呼籲不要將所有亞裔都當作間諜，要充分評估相關言行可能給美國人民帶來的傷害，多為美國人民著想。

謊言4：中國駐休士頓總領事和另外兩名外交人士最近被發現在休士頓機場安檢區使用虛假生日資訊護送中國旅客到包機登機口。

事實：美方說法完全不符合事實。中國駐休士頓總領館人員在美履職一貫遵守國際法和當地法律。

外交領事人員到任後，需領取駐在國外交部門發放的身分證件，其個人資訊包括生日資訊對駐在國外交部門是公開的，不是秘密。這是常識。

中方領事人員使用的是美國務院發放的領事官員身分證件，進入機場限制區域得到美方批准，目的是照料受新冠肺炎疫情影響搭乘臨時航班回國的中國公民。

▲中國作為反擊，也給了美國3天時間。（圖／路透）

謊言5：美中駐彼此國家外交領事人員待遇完全不對等，美方對美駐華外交領事人員待遇的關切始終得不到解決。

事實：中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展正常公務活動，並提供必要便利。相反，美方對中國駐美外交領事人員無端設限，人為製造障礙。

就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠多於中方。中國駐美使領館共5個，美國駐華使領館共6個，據媒體報導，僅美駐香港總領館工作人員就達1000多人。

中方一貫支持包括美國在內各國駐華外交人員在華開展正常公務活動，並提供必要便利。前美國駐華大使在3年內跑遍了中國所有省份。

美方於2019年10月、2020年6月兩次單方面挑起事端，對中國駐美外交領事人員在美活動設限，嚴重違反有關國際法規則和國際關係基本準則。比如，要求所有中國駐美外交領事人員正式會見美地方政府代表、正式訪問美教育或研究機構時，須提前5個工作日書面通知美國務院使團辦公室；所有派駐中國駐美使領館的軍方人員包括臨時訪美的軍方人員公務或因私活動範圍超過任職所在地或入境口岸25公里半徑範圍，須提前5個工作日通知該辦。面對美方無理挑釁，中方不得不做出必要、正當的對等反應。

謊言6：美方要求關閉中國駐休士頓總領館是因為中方沒有為美國駐武漢總領館重啟及美駐華外交官返華核酸檢測豁免等提供便利。

事實：中方未對包括美在內各國駐中國使領館人員返回設置障礙。恰恰相反，中方為其依法履職提供了必要便利。

1月25日，美方單方面宣佈臨時關閉駐武漢總領館並撤離總領館人員。中方為美方人員撤離提供了便利。美方在多個層級向中方表示感謝。這都有案可查。

6月，部分美外交人員已返回武漢。中方為美總領館依法履職提供便利。

中方在尊重各國駐華外交領事人員特權和豁免的基礎上，要求對所有入境人員一視同仁進行核酸檢測，美方也接受這一安排。所謂核酸檢測問題純屬藉口。

謊言7：美方聲稱其要求接管中國駐休士頓總領館房產符合美相關法律規定。

事實：美方蠻橫無理要求嚴重違反一系列國際法。

中國駐休士頓總領館地皮和館舍均為中國政府財產。

《維也納領事關係公約》第27條規定，派遣國有權責成在駐在國其他外交領事機構保管已關閉之領館館舍及其中財產和檔案。中方有權指定中國駐美使館或其他總領館接管駐休士頓總領館房產。美方無理要求接管中國駐休士頓總領館房產，嚴重違反《維也納領事關係公約》規定，侵犯了中方的正當權益。

中國駐休士頓總領館地皮和館舍均為中國的國家財產，即使退一萬步講，有關房產不再享受領事特權與豁免，有關財產仍受國際法的保護。

謊言8：中國駐休士頓總領館通過「獵狐行動」威脅異見分子和難民回國。

事實：中國執法機關根據國際法，在尊重外國主權和法律基礎上開展對外執法合作，所針對的並非美方所謂「異見分子和難民」，而是外逃嫌犯。

打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識。中國與各國開展司法執法合作，抓回外逃嫌犯，是維護法律尊嚴和社會正義。中方將進一步加大境外追逃追贓力度，將嫌犯繩之以法。

美方將嫌犯視為異見分子和難民是顛倒黑白，無視基本事實，甘當避罪天堂，充分暴露其根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見。

▲美國駐成都領事館城新打卡聖地。（圖／達志影像／美聯社）

謊言9：中國駐休士頓總領館外交官為中方特工人員，中方特工人員在全球製造麻煩。

事實：干涉他國內政不是中國外交的基因。中國外交官積極推動中國對外友好交往和務實合作，從未從事與其身分不符的活動。

中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係。中國外交官一貫遵守《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》，遵守駐在國法律，做促進中國同駐在國雙邊關係發展、促進友好合作的事情。

美方影射中國駐休士頓總領館外交官曾在美盟友如澳大利亞等國從事特工活動，是無中生有、以己度人的猜測。受政府派遣，外交官在各國輪換工作是外交常識。美國具有世界上最龐大的外交團隊，據媒體報導，僅美駐香港總領館工作人員就達1000多人。以美國為首的「五眼聯盟」情報合作同盟長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網路竊密與監聽、監控，這是公開的事實。

從「維基解密」到「史諾登事件」再到「法國阿爾斯通前高管皮耶魯奇被捕事件」和「瑞士Crypto AG 事件」，事實已證明誰是全球最大的特工製造方和麻煩製造者。

美國《外交政策》雜誌文章稱，美國以「間諜特工活動」為由關閉中國駐休士頓總領館是一項「奇怪的決定」，美國政府提出的理由含糊不清。

謊言10：中國駐休士頓總領館在校園公開批評香港泛民派人士，支持帶有民族主義色彩的反制活動，總領館在美校園安插眼線，向留學生實施宣傳，破壞言論自由。

事實：美方所謂「中方支持的反制活動」是廣大中國留學生自發形成的理性愛國行為，是他們的言論自由。反而是美方有意縱容個別亂港分子在美國校園中的反中亂港行為。

相關活動是中國廣大留學生為表達對個別反中亂港分子在美國校園中公開發表極端言論、無視法律、煽動暴力的強烈憤慨，而形成的自發而理性的愛國行為，也是在行使他們的言論自由。

中方堅決反對任何分裂國家的言行，支持廣大中國留學生維護祖國統一、香港繁榮穩定的願望和訴求，希望中國留學生遵守當地法律法規，理性表達愛國熱情。

美國借「人權」、「民主」之名美化反中亂港勢力的激進暴力犯罪行為，縱容個別反中亂港分子在美國校園中的行為。美國對香港居民的安全和福祉根本不感興趣，滿腦子想的僅是一己私利和霸權，所謂「人權」、「自由」只是美方干涉他國內政的一塊遮羞布。

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