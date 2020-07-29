美議員憂TikTok干預大選　陸外交部駁：不感興趣

▲TiktTok成為中美角力新焦點。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

北京公司字節跳動旗下的影音APP「抖音（海外版名稱為TikTok）」，成為近日中美爭端的焦點。面對TikTok傳遭美國共和黨議員指控，可能干預大選，中國大陸外交部發言人汪文斌29日回應稱，中方對美國大選不感興趣，無意也不會干預美國大選。「同時我們希望美方在大選中也不要拿中國說事。」

汪文斌指出，關於TikTok的問題，美方個別議員的言論屬於「無中生有」，中國政府一貫要求中國企業在依法合規基礎上開展對外合作。他說，中方敦促美方一些人士端正心態，摒棄偏見，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事而不是相反。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

據《路透社》報導，美國共和黨部分議員於28日聯合致函，向美國國家情報總監、國土安全部代理部長及聯邦調查局局長表示，擔心共產黨利用TikTok操縱、扭曲對話，達到中方想要的政治結果，進而影響美國大選。

事實上，在此之前繼印度因資安疑慮，封殺TikTok後，美國政府也指控，強烈懷疑字節跳動公司接受中國政府的要求，蒐集用戶個資隱私後，上繳給北京當局。

日本《NHK》報導，自民黨議員聯盟也已向日本政府提出限制TikTok的建議，理由是能防止「用戶訊息被洩露」。

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