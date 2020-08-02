60元轉扭蛋回不去！一顆「50元X5枚」他一看嚇傻　網嘆：隨便看都150起跳

▲扭蛋機到處可見，深受大、小朋友喜愛。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人對扭蛋的印象還停留在「一顆60元」，看到這價格真的震驚了！有網友在臉書《爆廢公社》貼出一張對比圖，照片左邊是一般的60元扭蛋，要花6枚10元硬幣轉動機器；接著看看右邊，只見上面一共需要5枚50元硬幣才能扭蛋，等於一顆要價250元，讓製圖人直呼「以前，覺得60元好貴。現在，60元便宜到靠北！」

這位網友轉貼對比圖，可以看到左邊是60元的扭蛋，也是大部分和大眾認知的扭蛋價格，只要準備6枚10元硬幣，分別將3枚放進旋轉鈕上的兩邊，就可以轉動把手把扭蛋轉出來。

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但看看右邊的扭蛋，竟然要準備5枚50元銅板，並分別放3枚和2枚在旋轉鈕兩邊。原PO就在文中直嘆，「可是我還是覺得60元好貴……」，認為原本的扭蛋就已經很貴了，何況貴了約4.2倍的250元扭蛋。

▲看到扭蛋的價格，原PO傻眼直呼好貴。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人也相當有感，「現在扭蛋價真的……唉」、「完全懂，小孩隨便看都150起跳」、「以前只要30元就有好貨的啊」、「以前30吧？還好我已經戒掉扭蛋機跟夾娃娃機，省下很多錢」、「60超貴，玩不起，還是乖乖的去買鹹酥雞來吃。」

也有網友認為，如果品質對得起價格就算了，很多扭蛋質感真的讓人不敢領教，「越來越貴……有些打開塗裝讓人傻眼」、「還是覺得很貴啊……而且品質差很多」、「貴不貴其次，品質越來越糟才悲劇」、「 現在很多60的都很粗糙，好一點的都要100、150，甚至200了，每次都看看很想要，但真的轉不下手。」