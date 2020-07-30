肚子痛找胃藥「二匙入口秒吐」！一看罐子…豬隊友挖大坑　她崩潰：中招了

▲原PO肚子痛，吃下「胃藥」更痛了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這種事情，只能感嘆神隊友都是別人的、自己選的都是豬隊友！一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她肚子痛想吃點胃藥緩解，吃之前還確認「成人每次二匙」，結果才剛入口就發現自己「中招了」。原來是隊友買分裝包胡椒粉找不到空的調味罐，就拿胃藥罐來裝，讓原PO哭笑不得「是不是想換隊友？」

這位女網友貼出照片，文中一下用驚嚇表情符號，一下用大吐的臉，崩潰直呼「中招了！說肚子痛2湯匙！」只見她手上拿著一個鐵罐裝的成藥胃藥，但其實裡面裝的根本不是胃藥，而是胡椒粉。但因為該款胃藥和胡椒粉確實很像，難怪原PO不疑有他就吞了。

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▲原來隊友「重複利用」藥罐，坑原PO大吃一口胡椒粉。（圖／翻攝自爆廢公社）

結果一吃下去，原PO臉秒綠，「隊友說買分裝的胡椒粉找不到空罐裝！」而且仔細一看才發現，隊友是有用奇異筆在罐子上標註一個「胡」字，但乍看之下完全看不出來，「胡」字根本融入外包裝。女網友只好拿來一張標籤，註明清楚「胡椒粉」後貼上，「標籤是我後來補貼上去的，是不是想換隊友？」

看到貼文後，就有人好奇「有治好妳的肚子痛嗎？」「打開的時候沒有打噴嚏嗎？」原PO則是相當委屈「更慘」、「沒想那麼多，只覺得眼前出現救命仙丹。」其他人忍不住笑噴，「讓妳再拉一波嗎？」「兩湯匙夠嗆了。」「幫妳清腸胃，拉過以後就輕鬆了。」「可以準備殺豬了，我一定會先被那隻豬氣死。」