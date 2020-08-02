「第一次聽到男女朋友要各付各的」　她LINE新對象：無法接受男生小氣吧啦

▲您和對方約會時是各付各的嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

AA制話題又引起討論！一名男網友1日分享男性友人和一名新認識女生的聊天對話，讓原PO看完直呼，「是我想法落伍了嗎？」對此，其他人認為，「價值觀的差異而已，沒有什麼對不對，兩人好就好。」

根據原PO貼在「爆廢公社二館」臉書社團的對話截圖，以下為他的朋友和女方的對話：

請繼續往下閱讀...

男生：妳覺得不請客=不大方的意思嗎？



女生：對啊，我沒辦法接受男生小七（小氣）吧啦的、出門吃飯各付各的。也不是請客的意思吧，男女朋友在一起要各付各的，這我第一次聽到。

▼有網友認為，每個人對金錢的價值觀不同，合則來、不合則去。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

對此，原PO發文寫道，「是我想法落伍了嗎？就算是情侶，吃什麼不是也是自己出錢嗎？」其他網友紛紛留言，「男生付錢ok啊，但是這是男生的決定權，不代表女生可以覺得這是應該的」、「各付各的明明就很正常，我身邊都這樣」、「我跟我男朋友是不會說要各付各的，通常是這一餐誰出，下一餐另一個出。」

但不少人認為是價值觀的差異，「價值觀不合問題，只能說這一組男女不適合進一步交往，下一位，謝謝」、「價值觀的差異而已，沒有什麼對不對，兩人好就好」、「覺得每個人對金錢的價值觀各不同！有的女生喜歡找的男友是出去吃喝玩樂，都由男友出，那就去找這種男生！有的男生喜歡男女之間各付各的，算得清清楚楚的，就去找這種女生！沒有對錯，只是在於每個人對金錢價值觀不同而已！」