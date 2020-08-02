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馬英九稱李登輝一中涵義為九二共識基礎　鄭文燦：不洽當、不厚道

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▲▼桃園市長鄭文燦前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市長鄭文燦前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統李登輝日前辭世，享耆壽98歲，桃園市長鄭文燦2日上午赴台北賓館悼念李登輝，親筆寫下字條「李前總統，照亮台灣，守護民主」。

鄭文燦表示，在野百合學運時代，李前總統是學生對話的主要對象，他承諾打開台灣民主化的大門，讓台灣走上民主化的道路，從92年國會全面改選、96年總統全面直選，李登輝是從威權走向民主化過程關鍵的角色，尤其在堅持台灣主體性，深刻影響到台灣民主發展的軌道，「李登輝總統不只是活在台灣人心中，他所做的一切會寫在歷史上」。

此外，前總統馬英九1日上午前往追思，隨後便在臉書發文指出，1992年8月1日早上9點，李總統在台北賓館斜對面的總統府主持國家統一委員會第八次全體委員會議，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也就是「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦與的涵義有所不同」。

▲▼桃園市長鄭文燦前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市長鄭文燦前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

馬英九指出，這項決議，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」，奠定基礎。李總統主持國統會所通過的「一中涵義」決議，是他在兩岸關係上留下的重要政績，也是他對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。

對於馬英九將李登輝任內定義「一個中國」，為自己任內「九二共識」的基礎，引起議論。對此，鄭文燦表示，李前總統走過民主化很困難的階段，他對於北京政府所宣稱的一中政策是保持距離，他也知道台灣民主化真正動力是來自於台灣真正認同。

鄭文燦認為，此時用片段資訊扭曲李登輝的意志是「不洽當、不厚道」，李登輝在台灣留給我們政治上的資產，就是為了讓這個國家土地更團結，這個時間點大家彼此珍惜是很要緊的。

▲▼鄭文燦赴台北賓館追思李登輝。（圖／記者呂家賢攝）

▲鄭文燦赴台北賓館追思李登輝。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼鄭文燦親筆寫下字條悼念李登輝。（圖／總統府記者聯誼會提供）

▲鄭文燦親筆寫下字條悼念李登輝。（圖／總統府記者聯誼會提供）

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