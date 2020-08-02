汽車電影院青埔登場　鄭文燦：觀賞電影新體驗

▲汽車電影院青埔登場，提供看電影新體驗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「青埔好汽桃（汽車電影院）」1日於青埔地區舉行，市長鄭文燦也到場並「坐在車內看電影」。鄭文燦說，汽車電影院（Drive-in theater）曾於1940-1950年代流行歐美國家，防疫期間，正可提供觀眾享受免下車、在自己的車上邊飲食、邊觀賞大銀幕電影帶來的影片聲光娛樂效果，感謝新光影城及秀泰影城等單位的合作，帶給觀眾美好的汽車電影夜。

▲▼汽車電影院青埔登場，提供看電影新體驗。（圖／市府提供）



鄭市長說，青埔地區是台灣的入口城市，今（2020）年7月起熱鬧滾滾，包括已經開幕的新光影城、IKEA旗艦店，7月23日試營運的和逸飯店，以及即將於8月開幕的橫濱八景島水族館海外水族館-X Park等都陸續營運，預期將成為國人觀光的新路線，市府將積極開發周邊停車空間，讓當地交通更加順暢，帶給國人更好的旅遊體驗。

包括市議員徐其萬、市府觀旅局長楊勝評、新聞處長詹賀舜、桃園捷運公司總經理蒲鶴章、中壢區長鄭詩鈿、新光影城董事長吳昕昌、秀泰影城總經理廖偉銘、台灣電影起飛大聯盟主席吳明憲、樺龍集團總經理林建龍、安葆國際實業公司董事長朱志偉均一同出席活動。

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