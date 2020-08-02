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比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

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▲▼衛福部長陳時中前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

故前總統李登輝追思會設置於台北賓館，2日上午繼續開放供民眾緬懷。衛福部長陳時中一早親赴台北賓館緬懷，結束後親筆留下「時代巨人逝去，無限追思」的字條，並接受媒體訪問。

▲▼衛福部長陳時中赴台北賓館追思故前總統李登輝，留下親筆字條。（圖／總統府記者聯誼會）

▲衛福部長陳時中赴台北賓館追思故前總統李登輝，親筆留下字條。（圖／總統府記者聯誼會）

針對中央流行疫情指揮中心1日宣布新增7例新冠肺炎，其中有1例感染源待釐清，該個案是一名來台工作的比利時籍風電工程師，5月3日入境台灣待了86天經採檢而確診，讓國人擔心是否是境內感染的可能。

對此，陳時中坦言，昨天本來覺得是本土案例的可能性比較高，但經過疫調顯示，境外移入的可能性比較高，但最後還是要看相關檢驗結果，讓專家做正確判斷。

由於該名比利時籍工程師曾到過台北、台中、宜蘭、彰化等地，目前彰化衛生局已經匡列、管控371位曾與其接觸的民眾。陳時中表示，因為指揮中心能掌握住相關接觸者，就不會公布足跡，如果有些地方沒辦法完全掌握，就會公布。

總統府表示，由於希望緬懷李登輝的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自8月1日上午10時起開放，會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

總統府也說，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，需要配戴口罩。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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