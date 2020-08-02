李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

▲故前總統李登輝追思會設置於台北賓館，2日繼續開放供民眾緬懷 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

故前總統李登輝追思會設置於台北賓館，2日上午繼續開放供民眾緬懷，排隊隊伍綿延數十公尺，人龍一度排到大門外人行道，前來致意的民眾不分男女老幼，有的白髮蒼蒼拄著拐杖，在親友攙扶下步入會場，有的民眾則帶著孩子參加，也有不少年輕人前來追思。

包括監察院長陳菊、總統府副秘書長李俊俋、桃園市長鄭文燦、海委會主委李仲威、司法院秘書長林輝煌、衛福部長陳時中、前司法院長翁岳生、民進黨副秘書長林飛帆等人都親赴台北賓館追悼。此外，曾是李登輝在台大農經系教過的第一屆學生、前研考會主委孫得雄，則是帶著一封親筆信前來，放在李登輝照片前方表達追思之意。

▲前研考會主委孫得雄（右）。（圖／記者李毓康攝）

大約一個上午的時間，場館外的追思牆幾乎被貼滿，民眾紛紛寫下對李登輝的感謝，「奠定台灣民主基石」、「台灣永遠的父親」，還有民眾寫下「謝謝您對台灣民主莫大的貢獻，在天上看台灣獨立吧！」、「接下來，就是我們的事了！」

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

總統府表示，由於希望緬懷李登輝的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自8月1日上午10時起開放，會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

總統府也說，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，需要配戴口罩。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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