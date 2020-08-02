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影／陳菊回憶：李登輝生日蔡英文都會準備雞湯　看到他越來越衰弱

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記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝追思會設置於台北賓館，2日上午繼續開放供民眾緬懷。監察院長陳菊一早親自到現場，在受訪時回憶李登輝曾在高齡90歲時，親赴高雄小林村，讓她印象非常深刻，也回想起總統蔡英文都會在他生日前夕，準備雞湯前去探望，看到李登輝越來越衰弱。

陳菊說，她跟李登輝認識很早，不過她最感動的是，李登輝在90高齡時，因為知道小林村的事件，當時雖然健康不是那麼好，但心中一直牽掛，台灣嚴重的小林村滅村事件，所以在90高齡，他自己帶著幕僚到高雄小林村。

陳菊表示，那是在高雄甲仙再進去，是非常遠的地方，但是李登輝看到高雄做小林村紀念公園、滅村的家家戶戶，每一戶的門牌，每一棵樹，所以李登輝非常感動也非常高興，「我內心更是覺得，像他這樣，小林村的事件對台灣社會非常震撼，事隔那麼多年，以他高齡心中還是那麼牽掛，認為一定要去那個地方，跟小林村滅村很多罹難善良人民一定要去致敬。」

陳菊說，這是她跟李登輝很多次往來中，這讓她印象非常深刻的，「他對我們高雄市政很多指導，給我們很多鼓勵，他不在了，希望他化作千風，守護台灣土地」。她也特別留下字條，親筆寫上「請您化作千風，護佑台灣土地，守著善良人民」

陳菊也回憶，每一次李登輝生日時，總統蔡英文都會記得，會準備雞湯在他生日前夕，一起陪著去，確實看到李登輝越來越衰弱，過去侃侃而談，後來發現有時候內心想要表達的，不一定能完整的說明清楚，非常感念他。

▼監察院長陳菊前往台北賓館故前總統李登輝追思會場，離開時與王燕軍簡短交談。（圖／記者李毓康攝）

▲▼監察院長陳菊前往台北賓館故前總統李登輝追思會場,離開時與王燕軍簡短交談。（圖／記者李毓康攝）

▼監察院長陳菊赴台北賓館追思故前總統李登輝，親筆留下字條。（圖／總統府記者聯誼會）

▲▼監察院長陳菊赴台北賓館追思故前總統李登輝，親筆留下字條。（圖／總統府記者聯誼會）

▲▼監察院長陳菊前往台北賓館故前總統李登輝追思會場 。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院長陳菊前往台北賓館故前總統李登輝追思會場 。（圖／記者李毓康攝）

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