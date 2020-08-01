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快訊／相識數十年「感謝李登輝栽培」　吳敦義：為國為民，貢獻至大

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▲前副總統吳敦義前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統吳敦義前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導 

前國民黨主席吳敦義1日前往台北賓館悼念前總統李登輝，在館內獻花致意後，在館外追思牆貼上親筆寫的8個字的字條「為國為民，貢獻至大」，並感謝李登輝過去的栽培。

吳敦義受訪表示，他與李登輝相識數十年，從民國62年當選北市議員時，總共兩屆、八年時間，期間台北市長共有五位，每一位都很優秀。1990年蔣經國過世時，李登輝就任國民黨主席與總統，派他到高雄擔任市長，對他照顧、栽培良多。

吳敦義說，私人感恩是一回事，為國為民，貢獻至大，他是真正達到讓中華民國台灣穩定繁榮發展、兩岸和平維持，打開國際重視與支持的人，他留給台灣非常多貢獻，知道他的人會敬佩李登輝，期待年輕人了解李登輝對國家、人民的貢獻。

至於功過留給後人評斷一言，吳敦義表示，他沒有說這句話，但基於政黨理念不同，每個人評價就會不同，只要大多國人肯定他，就會在歷史上留下好名聲。

李登輝辭世當晚，吳敦義即透過臉書發文悼念，他表示，李前總統在位12年餘，對台灣民主及兩岸關係都有一定的影響，國人對其作為有不同的評價、褒貶不一。

吳敦義表示，李前總統擔任台北市長時，他仍是台北市議員，所以在台北市政問題上曾有交集。其後，李登輝出任台灣省主席，他則當選南投縣長，在縣政建設上亦獲李主席諸多補助。再後來，李登輝接任中華民國總統兼國民黨主席，前後任命他為國民黨台北市黨部主委以及高雄市長，對敦義有所提拔，敦義自然心存感激。

吳敦義說，不過李登輝後來在國民黨主流、非主流的「二月政爭」，以及處理釣魚台與兩岸問題，被認為似乎並未站在大是大非的公正立場，而有流於意識形態之傾向，致而造成國民黨的分裂甚至丟失政權，很多國民黨員或支持國民黨的中間選民，至今對李頗有微詞。

吳敦義舉例，「國統會」是1990年10月李前總統擔任國家元首所成立，成立目的即是為兩岸統一做準備；但他於1999年7月9日接受德國之聲錄影專訪時，卻提出兩岸是「特殊國與國的關係」之主張，亦即所謂的「兩國論」，引發兩岸關係的空前緊張，諸如此類矛盾或反覆不一的政策主張，都令很多國人有相當強烈不同的意見。

吳敦義說，他自1998年卸任高雄市長職務後，與李前總統形同是「零互動」，但基於「一日長官，終身長官」之情，對於李前總統病故，心裡不免感慨諸多。昔人已去，是非對錯就留待後人說，也請李前總統夫人與家人節哀保重。

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