茶改場117周年場慶　推動茶產業「三化」創新臺茶新契機

▲農委會主委陳吉仲強調，茶葉長久以來都是臺灣最具代表性的農特產品。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會位於桃園市楊梅區的茶業改良場 (簡稱茶改場)，1日歡慶117歲生日，茶改場特地開放民眾入場參觀，認識茶文化以及體認該場近年來，以「在地化、科技化、國際化」目標，致力於臺灣茶葉品種改良、製茶技術改進、茶文化的推廣教育等服務，受到國際認同。

▲表揚對臺灣茶產業發展有功人士。（圖／茶改場提供）

茶改場場長蘇宗振表示，該場創立於1903年，迄今已有117年的歷史，除楊梅總場外，先後設立魚池分場、文山分場、臺東分場及凍頂工作站，服務全臺茶農及輔導茶產業，是臺灣唯一的茶產業研究專責機構。

茶改場表示，該場近年來致力於科技研發及產業輔導，朝向創新、智慧及多元化發展，藉由本次場慶的活動，精心策劃多項主題來展出成果，包括臺灣原生山茶品種-臺茶24號商品命名、臺灣茶風味輪及臺灣茶分類分級系統 (TAGs)；此外，該場也特別遴選對臺灣茶產業發展有功人士予以表揚，感謝他們對茶業發展及轉型上的傑出貢獻。

農委會主委陳吉仲強調，茶葉長久以來都是臺灣最具代表性的農特產品，臺灣茶產業發展從外銷轉而內銷並走向精品化，歷經諸多產製技術的創新及變革，而茶飲文化也不斷地推陳出新。為了因應時代潮流的變化，茶業改良場有責任持續扮演研發改良的角色，兼顧產業鏈結與推動，致力提升臺灣茶產業及茶文化在國際上的能見度。

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