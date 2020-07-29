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鳳梨釋迦外銷破12億！專家研發「催熟、全果冷凍」雙技術3天就軟熟

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▲▼鳳梨釋迦。（圖／台東區農業改良場提供 ）

▲鳳梨釋迦108年外銷金額破12億。（圖／台東區農業改良場提供 ）

記者許展溢／台北報導

鳳梨釋迦去年外銷金額破12億，不過鮮果出口遇到「不耐貯運」、「檢疫」難題，台東農業區改良場花5年，研發「催熟」新技術，讓95%以上果實在3天一致軟熟，同時採急速冷凍，搭配真空包裝，估未來可開拓10％外銷市場，日本、韓國都是目標。

台東場場長陳信言說，台東鳳梨釋迦面積2756公頃，佔全台栽培面積達98.4％，外銷成績年年走高，以去年為例，達14,355公噸，金額突破12億，今年銷量截至5月，已達10,336公噸，預估到年底，將跟去年相當。不過外銷97％集中大陸，陳信言說，3年前開始試銷馬來西亞等國，需要時間開拓市場，由於鮮果外銷瓶頸是不耐貯運，距離太遠，運輸條件不好，都可能出現狀況，加上檢疫，日本、韓國都還過不去，程序上必須努力。

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▲▼鳳梨釋迦。（圖／台東區農業改良場提供 ）

▲▼鳳梨釋迦迦催熟技術搭配真空包裝。（圖／台東區農業改良場提供 ）

▲▼鳳梨釋迦。（圖／台東區農業改良場提供 ）

陳信言表示，現階段急需開發鳳梨釋迦全果冷凍新型態產品，推出「果實催熟」及「全果冷凍」雙技術，相較過去果實置於室溫下，後熟一般需5至9天不等，不利於冷凍食品廠軟熟加工操作。催熟新技術，能讓95%以上果實在3天一致軟熟，大幅提升批次冷凍處理原料的品質並增加操作便利性。

台東場進一步說明，全果冷凍技術則以抑菌處理及-40℃急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品衛生安全，並延長儲架壽命。冷凍鳳梨釋迦可置於室溫下解凍30分鐘，或是以家用微波爐微波解凍40秒，解凍後即可切開食用。台東場強調，研發推出的鳳梨釋迦催熟技術及全果冷凍新產品，符合台、日、韓等國家衛生安全標準，全果冷凍屬於食品，不受限檢疫條件，冷凍果品賞味期限可達2個月以上，具有搶進新外銷市場的潛力。

▲▼鳳梨釋迦。（圖／台東區農業改良場提供 ）

▲台東場表示，催熟技術能讓95%以上果實在3天一致軟熟。（圖／台東區農業改良場提供 ）

台東場指出，根據農業統計，107年台灣番荔枝（含釋迦及鳳梨釋迦）產值超過53億，其中外銷產值約9.6億元，占18.1%，預估透過新技術分散單一市場，未來能開拓5%至10%的鳳梨釋迦外銷市場。

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