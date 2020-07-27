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關節保健先「切除老鼠前十字韌帶」　健康食品用動物實驗挨批瞎搞

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▲▼注射化學藥物破壞大鼠關節等方法製造關節炎動物。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲大鼠術後觀察。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（27日）召開記者會指出，現行13項宣稱「保健功效」台灣健康食品，多數奠基在荒謬動物實驗上，日前公告第14項「關節保健功效」評估方法設計荒謬「關節炎動物模式」，同意廠商切除大鼠前十字韌帶、內側半月板等4種手術，及注射化學藥物破壞大鼠關節等方法製造關節炎動物，批衛福部「拼落後不拼進步」濫用動物實驗，農委會在動保精神上則是睡著了。

動社研究員饒心儀說明，健康食品「小綠人標章」完全把民眾當傻子，違背國際規範，即要宣稱健康食品保健的「功效性」，應透過「人體試驗」確效後才得宣稱，而非以各種亂搞的動物實驗便宣稱有效。2018 年針對台灣「健康食品功效評估方法之動物實驗」提出質疑，要求衛福部逐項檢討，廢除各項不當的「動物實驗」模式，改以人體實證科學數據來驗證「功效性」。

請繼續往下閱讀...

饒心儀表示，食藥署不僅違背國際規範與動保法的3R原則「替代、減量、精緻化實驗」，讓廠商可以選擇不做人體實驗，只需拿動物來折磨虐待一番，就可掛上「小綠人標章」嚴重誤導民眾，讓消費者以為吃下去就能改善關節炎症狀，根本落後又瞎搞，尤其藥物實驗90％對動物有效，但到人體沒效被淘汰，此殘忍做法應淘汰，尤其健康食品都規範要用人體當試驗，違背動保法精神。

▲▼台灣動物社會研究會抗議衛福部濫用動物實驗。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣動物社會研究會抗議衛福部濫用動物實驗。（圖／記者許展溢攝）

民進黨立委林淑芬林表示，台灣健康食品產業每年達千億以上，但台灣健康食品能外銷？比例其實非常低，若按照健康食品實驗等級，要賣到歐美很困難，因為實驗嚴謹度、功效有效性在台灣標準非常寬鬆，無法有國際競爭力，質疑人體實驗有困難？13項中包含免疫和過敏調節、護肝、牙齒保健、延緩衰老等類，實驗要求人體非動物再合理不過，但竟讓廠商開方便之門，僅能促進內銷，還讓民眾花大錢買了不知道有無效用的食品。

食藥署副署長林金富現場回應，在各界督促，108年3月28日正式公告修正相關方法，朝取代減量實驗精緻化精神，具體動物試驗減少三分之一，第二相關健康食品動物實驗室都要符合農委會相關規範。第三國際法規在金鏡，台灣也會持續金境劇科學可執行的實驗模式，其中抗疲勞將朝向刪除動物試驗模式，這就是具體案例，7月 30日會舉辦「健康食品抗疲勞功能評估方法修正法案說明會」，政府政策公開接受大家檢驗，會誠心溝通。

農委會表示，會例行性持續修正相關指引，這次聽起來衛福部是有要朝向不必要動物實驗，這部分方向都一致，會盡量減少，至於動物福利部分還有進步空間，也會努力。

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