「雞遊樂場」請保母任2萬隻雞滾地沙　放牧場養出超黏人蛋雞

▲傻蛋認為，面對回饋天然又原始營養給大家的母雞，能做的應該更多。（圖／傻蛋提供）

記者許展溢／台北報導

台灣的雞蛋大部分是格子籠飼養，一張A4大小擠了4、5隻雞，部分採平飼，更少數為放牧，來自彰化芳苑的放牧場「傻蛋」堅持以古法飼養，像照顧小寶寶般，不投藥、不強迫下蛋，打造屬於「雞的遊樂園」，讓牠們以最自然的習性生活，在泥沙裡滾，最後發現雞群不是想像中的怕人，反而很親人，喜歡跟前跟後黏著超可愛。

友善飼養需要密切照料，成本遠高過於工業化籠飼，還有許多困難需要克服，傻蛋表示，名稱由來是傻人有傻福，要有傻蛋精神，做一般蛋農沒做的事， 路程艱辛，但善待母雞議題，需要被面對，尤其目前台灣符合歐盟標準放牧飼養太少，面對回饋天然又原始營養給大家的母雞，能做的應該更多，所以選擇「從源頭開始」。

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▲▼傻蛋打造友善空間，讓母雞可以發揮天性的生活。（圖／傻蛋提供）

傻蛋點出，籠飼最大狀況是不符合天性，無法讓雞隻自在生活，全部關在一起，容易生病，花約2年時間打造出座放牧場，養2萬隻雞，管理、空間上投入不少功夫「善待母雞」，每場有3位保母，能在最舒適環境發揮天性。每天下午2點，放出去到屬於牠們的遊樂場玩耍2、3小時，會像倉鼠滾砂浴，把翅膀展開，讓翅膀碰到沙土，把蟲排掉，吃地上的草，如神農氏有自癒能力，吃出天然免疫力。有趣的是，小時候常以為雞很怕人，開始親自飼養這些母雞，發現牠們其實很可愛、親人，尤其紅羽土雞，更愛跟前跟後黏著。

不過籠飼蛋一顆價格落在3、4元，放牧蛋約10元，部分消費者無法接受，傻蛋強調，還是先必須讓消費者了解「動物福利」，及籠飼養已不符合國際法規，用最自然、最符合天性，除不用藥，飼料部分做到用進口高含量亞麻仁籽，收成每顆蛋後發現，腥味減少，營養變多。

▲▼傻蛋表示，母雞其實很可愛、很親人，尤其紅羽土雞，更是喜歡跟前跟後黏著。（圖／傻蛋提供）



傻蛋提到，但最終雞蛋好不好吃，飼料添加物都能幫上忙，母雞的生活環境往往會被忽略，一切都是以如何讓母雞更自在開心的下蛋為前提，堅信快樂的母雞，才有快樂的蛋，這樣古法飼養的蛋也會比市面上的蛋更純粹天然。傻蛋透露，之後畜牧場管理方式會進行直播，讓大家都能看到，充滿活力的母雞們是如何的生活，希望可以跟綠色餐廳、企業結合，將理念傳出去。

數據曾指台灣目前有9成格子籠飼養，農委會畜牧處家禽生產科李宜謙科說，現在很多蛋農都改「豐富化籠飼」，活動空間變很大，籠養量增加，也是符合友善飼養一種，格子籠飼養降到約5成。只是要全面變成友善，資金是個問題，因此有低率貸款，或輔導改善設備並補助，協助飼主。

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