　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環團號召全民8/15送「千杯」到總統府　要蔡英文正視中油三接案

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環團謙卑謙卑再謙卑，送「千杯」要總統「謙卑」公民運動記者會。（圖／何宗勳提供）

▲環團8月15日要在總統府前舉辦送「千杯」給總統「謙卑」公民運動。（圖／何宗勳提供）

記者許展溢／台北報導

桃園觀塘第三天然氣接收站案正在施工，環保團體今（28日）召開記者會宣布，多次向政府喊話、陳情該案必須遷址，避免破壞豐富生態，但始終得不到回應，8月15日將在總統府前舉辦送「千杯」要總統「謙卑」公民運動，盼喚醒執政黨良知。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政提到，2013年總統蔡英文曾寫下「藻礁永存」4個字，對2016年蔡英文首次當選總統說「謙卑、謙卑、再謙卑」記憶猶新，當年蔡跟環團見面甚至說若政府聽不見民意，說一次不夠，就再大聲一點，也可去拍桌子。

請繼續往下閱讀...

▲▼環團謙卑謙卑再謙卑，送「千杯」要總統「謙卑」公民運動記者會。（圖／何宗勳提供）

▲潘忠政說，蔡英文承諾會找到雙贏方案，至今都沒看到。（圖／何宗勳提供）

潘忠政接著說，2018年蔡英文跟環團見面表示三接工程會對藻礁造成傷害，不是政府的選項，但至今這些承諾都沒實現，今年6月4日又跟蔡英文見面，蔡承諾會找到一個雙贏方案，大家也接受，只是這段期間沒看到雙贏方案，聽證會也停了1個多月，日前問農委會主委陳吉仲，陳回8月初會啟動會議，但無奈說「工程部分，幫不上忙」，若幫不上忙，後續聽證會也是虛應。

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，一個黨成為執政黨，環境就成為犧牲者，以環保起家民進黨，再次背離環保，要透過「非暴力運動」喚醒現在執政黨，否則台灣環境會葬送在一群忘記環境經濟開發的人手上，8月15日決定在總統府前發起千人帶家中杯子，寫上想跟蔡英文說的話，要總統謙卑運動，要用一千個杯子隱喻2016年蔡英文說的謙卑謙卑再謙卑，若再沒回應，運動會持續到搶救藻礁成功為止。

▲▼環團謙卑謙卑再謙卑，送「千杯」要總統「謙卑」公民運動記者會。（圖／何宗勳提供）

▲環團盼用「千杯」喚醒執政黨良知。（圖／何宗勳提供）

時代力量立委陳椒華表示，謙卑謙卑再謙卑本來是理所當然的事，要由公民團題提出呼籲，令人非常遺憾，任何政黨在選前說一套，選後做一套，或民調低做一套，民調高又是另一套，選民會看在眼裡，看到藻礁破壞、山坡地開發、土地不當徵收等，最先反應的會是氣候變遷，希望政府從三接案開始停止不當的任何開發。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅提到，今年6月4日總統接見環團，同一天行政院長蘇貞昌提出要推「向海親近」政策，然政府一邊要摧毀藻礁，此案今年底還要丟39個巨型沉箱非常難過，且中油調查方式也有問題，若要證明謙卑和向海親近不是空洞口號，就要讓三接遷址。

 ►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
王瞳害他綠炸…艾成揭不離棄主因「被鬼附身」
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

不是六都！全台薪資「第二高」城市竟是這裡

《復仇者4》戲份全被刪　「鋼鐵人女兒」1年後曝真實心聲

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

「2020年全球過半人口染疫！」他翻出30年前老報紙...驚見頭條神預言

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

雞排店老闆關心一句　遭外送員狂罵10分鐘

更多熱門

相關新聞

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

台北市議員王世堅不斷批評三倍券政策，認為政府為一丁點小錢跟人民計較，甚至點名行政院長蘇貞昌推行政策一意孤行，凸顯體制的荒唐。

特生中心「菌根菌」助植物在不良生育地生長

特生中心「菌根菌」助植物在不良生育地生長

健康食品用動物實驗挨批瞎搞

健康食品用動物實驗挨批瞎搞

羨慕高雄獲4000億？　蘇：一上任就撥給新北2千億

羨慕高雄獲4000億？　蘇：一上任就撥給新北2千億

追加2100億亂花錢？　蘇貞昌：歐盟編60兆、美國30兆

追加2100億亂花錢？　蘇貞昌：歐盟編60兆、美國30兆

關鍵字：

桃園觀塘第三天然氣接收站三接中油環保團體潘忠政搶救大潭藻礁行動聯盟何宗勳蔡英文總統府蘇貞昌農委會陳吉仲謙卑千杯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面