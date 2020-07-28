環團號召全民8/15送「千杯」到總統府　要蔡英文正視中油三接案

▲環團8月15日要在總統府前舉辦送「千杯」給總統「謙卑」公民運動。（圖／何宗勳提供）

記者許展溢／台北報導

桃園觀塘第三天然氣接收站案正在施工，環保團體今（28日）召開記者會宣布，多次向政府喊話、陳情該案必須遷址，避免破壞豐富生態，但始終得不到回應，8月15日將在總統府前舉辦送「千杯」要總統「謙卑」公民運動，盼喚醒執政黨良知。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政提到，2013年總統蔡英文曾寫下「藻礁永存」4個字，對2016年蔡英文首次當選總統說「謙卑、謙卑、再謙卑」記憶猶新，當年蔡跟環團見面甚至說若政府聽不見民意，說一次不夠，就再大聲一點，也可去拍桌子。

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▲潘忠政說，蔡英文承諾會找到雙贏方案，至今都沒看到。（圖／何宗勳提供）

潘忠政接著說，2018年蔡英文跟環團見面表示三接工程會對藻礁造成傷害，不是政府的選項，但至今這些承諾都沒實現，今年6月4日又跟蔡英文見面，蔡承諾會找到一個雙贏方案，大家也接受，只是這段期間沒看到雙贏方案，聽證會也停了1個多月，日前問農委會主委陳吉仲，陳回8月初會啟動會議，但無奈說「工程部分，幫不上忙」，若幫不上忙，後續聽證會也是虛應。

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，一個黨成為執政黨，環境就成為犧牲者，以環保起家民進黨，再次背離環保，要透過「非暴力運動」喚醒現在執政黨，否則台灣環境會葬送在一群忘記環境經濟開發的人手上，8月15日決定在總統府前發起千人帶家中杯子，寫上想跟蔡英文說的話，要總統謙卑運動，要用一千個杯子隱喻2016年蔡英文說的謙卑謙卑再謙卑，若再沒回應，運動會持續到搶救藻礁成功為止。

▲環團盼用「千杯」喚醒執政黨良知。（圖／何宗勳提供）

時代力量立委陳椒華表示，謙卑謙卑再謙卑本來是理所當然的事，要由公民團題提出呼籲，令人非常遺憾，任何政黨在選前說一套，選後做一套，或民調低做一套，民調高又是另一套，選民會看在眼裡，看到藻礁破壞、山坡地開發、土地不當徵收等，最先反應的會是氣候變遷，希望政府從三接案開始停止不當的任何開發。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅提到，今年6月4日總統接見環團，同一天行政院長蘇貞昌提出要推「向海親近」政策，然政府一邊要摧毀藻礁，此案今年底還要丟39個巨型沉箱非常難過，且中油調查方式也有問題，若要證明謙卑和向海親近不是空洞口號，就要讓三接遷址。

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