趙正宇傳收取殯葬業者「920萬賄賂」　縮小陽明山管制區

▲無黨籍立委趙正宇。（合成圖／記者游宗樺攝、沈繼昌翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，搜索4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟等人在立法院中興大樓的辦公室。其中在家中被搜出920萬元現金的無黨籍桃園立委趙正宇，傳收受殯葬業者賄賂，向營建署與陽明山國家公園管理處施壓，縮小管制區範圍。

▲涉嫌行賄趙正宇的殯葬業者，展雲公司負責人鍾克信。（圖／記者黃彥傑攝）



寶塚生命負責人陳明翰與展雲企業鍾克信，涉嫌於2018年透過管理顧問公司為白手套，行賄趙正宇，施壓營建署變更隸屬陽管處的土地地目，縮小一般管制區範圍，提供開發墓園所需。

檢調單位早在1個多月前，就根據長期蒐集事證密集開會，懷疑前太流公司董事長李恆隆，為爭奪SOGO經營權，涉嫌從2013年起，分別行賄蘇震清、陳唐山，陳超明、廖國棟，徐永明等5名現、卸任立委，由立委們利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，要求變更《公司法》相關規定，或是直接撤銷最大股東、遠東集團的增資登記。

被檢調懷疑涉嫌幫李恆隆行賄立委的白手套，是曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘，專案小組持續監聽發現，白手套郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，爭取陽明山國家公園內的地目變更，從事政治公關事業的郭克銘找上無黨籍的立法院內政委員趙正宇。

涉嫌行賄的鍾克信、陳明瀚1日分別以100萬與30萬元交保，趙正宇則是聲押禁見。

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