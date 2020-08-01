「對不起，讓你們失望了」　邱顯智：將提案建請決策委員會總辭

▲時代力量推選邱顯智擔任代理主席。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明捲入SOGO經營權之爭，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，並向法院聲請羈押禁見，時代力量1日晚間召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明職務，並推選立委邱顯智為代理黨主席。對此，邱顯智晚間表示，眼前最重要的任務，是強化時代力量的反貪廉政機制，兩週內會向社會大眾報告具體做法，他也將提案建請決策委員會總辭。

徐永明捲入SOGO經營權之爭，因涉嫌收受業者賄賂，1日遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，並向法院聲請羈押禁見，時代力量晚間召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明職務，推選邱顯智為代理黨主席，同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑。

▲徐永明遭時代力量停止職務 。（圖／記者游宗樺攝）



對此，邱顯智晚間表示，他接受決策委員會的派任，接下代理黨主席，身為時代力量的創黨黨員，在這個最艱難的時刻，自己會陪伴所有的支持者，展開「反省革新」的道路。

邱顯智強調，清廉是最基本的要求，時代力量對於貪腐，從過去、現在到未來，都會保持零容忍的態度，對於每一位黨、公職人員，這個標準不會改變，所以要感謝檢調機關的積極偵辦，讓時代力量還有反省革新的機會。

邱顯智表示，現在眼前最重要的任務，是強化時代力量的反貪廉政機制。兩週內，我們會向社會大眾報告，我們的具體做法。

邱顯智指出，本屆決策委員屢經更迭，僅剩餘11名決策委員，等到「反省革新」相關事宜上軌道，他會在決策委員會提案，建請決策委員會總辭，儘速改選，以啟新局。

邱顯智強調，此時此刻臨危受命，自己的任務是團結時代力量，渡過眼前的難關，也請大家團結一致，切莫辜負了百萬選民的期待，「請所有關心時代力量、支持時代力量的朋友，繼續鞭策我們，讓我們在民主深化的道路，反省革新，重新再出發」。

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