快訊／時力決議停止徐永明職務　推選邱顯智擔任代理主席

▲時代力量黨主席徐永明遭時力停權 。（圖／記者游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇、時代力量黨主席徐永明等人，因涉嫌收受業者賄賂，分別為SOGO經營權之爭及陽明山地目變更案，1日遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，全案共10人遭聲押。對此，時代力量晚間召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明及時代力量副秘書長林鈺傑之職務，並推選立委邱顯智為代理黨主席。

檢調長期蒐證發現，前太流公司董事長李恆隆，涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，陸續透過曾任蘇震清辦公室顧問主任的政治公關郭克銘、統領集團富二代翁利華，以交付現金等方式，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委。其中，蘇震清收賄金額高達2000萬為最多。

此外，檢調也循線查出，郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，行賄立委趙正宇上千萬元，由趙施壓陽明山國基公園管理處，把殯葬業者的土地，從國家公園第三類管制區中排除，檢調透過行動跟監，直擊雙方在6月間見面交付賄款，7月31日檢調搜索時，就在趙家查扣920萬元現金。

▲時代力量黨主席徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）



北檢認為，蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、徐永明等共10人，涉嫌違反貪污治罪條例的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯貪污治罪條例為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且被告等人有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信的必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

立法院31日發出聲明回應，有關檢調搜索本院委員研究室，依據刑事訴訟法第149條檢方通知院方後，由院方派人陪同依法配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

對此，時代力量晚間召開臨時決策會，要求林鈺傑到場說明，並決議即日起停止徐永明及林鈺傑之職務，推選邱顯智為代理黨主席，同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑。

時代力量說明，徐永明及林鈺傑於第九屆立委及助理期間之職務，因SOGO行賄案，被列為調查對象，經檢調約談後林鈺傑以10萬元交保，徐永明由北檢檢察官聲請羈押禁見，此刻正由台北地方法院審理中。

時代力量表示，將依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

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