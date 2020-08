幾乎所有人都會染新冠！　巴西總統要國人「面對現實」：每天都有人死

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計,巴西確診人數增至266萬2485人,迄今累計為9萬2475人染疫病逝。圖為巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)夫婦。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴西現為全球新冠肺炎(COVID-19)確診人數第二多的國家,染疫死亡人數進逼10萬。但總統波索納洛(Jair Bolsonaro)31日再度語出驚人表示,幾乎所有人到最後都會感染新冠病毒,巴西國人應該要勇敢面對現實,沒有什麼事情需要害怕,「但每天都有人死,死於各式各樣的事情,這就是人生。」

法新社報導,巴西新冠肺炎確診數及死亡數均為全球第二,僅次於美國,但身為總統的波索納洛過去多次藐視病毒威力,把新冠病毒比作小型流感,無視社交距離規定,更在街頭與支持者握手擁抱。

「我知道我總有一天會感染(新冠肺炎),但我認為,幾乎所有在這裡的人都會染疫,你們到底在怕什麼?面對現實吧(Face up to it)」,現年65歲的波索納洛出訪巴西南部南大河州(Rio Grande do Sul)時坦言,他就是屬於高危險族群,即便前一天才出面說明肺部出現黴菌,身體有些虛弱,現正服用抗生素治療,「我對死亡感到相當遺憾,但每天都有人死,死於各式各樣的事情,這就是人生。」

▲波索納洛宣布確診後突拿下口罩對記者們豎起大拇指。(圖/路透)

7月7日,波索納洛發燒確診新冠肺炎,並於總統府進行為期3周的隔離觀察。近日剛結束隔離的他,30日首度現身公開場合,並在東北部皮奧伊州(Piaui)向支持者致意時,在一片歡呼聲之中摘下口罩。

巴西總統府聲明,波索納洛妻子蜜雪兒(Michelle Bolsonaro)30日也驗出新冠病毒;科技部長龐特斯(Marcos Pontes)宣布染疫;他成為第5位公開宣稱中鏢的內閣部長。

