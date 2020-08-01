外籍工程師入境88天確診　陳時中：可能在比利時感染

▲陳時中表示，案469可能在比利時就感染。（圖／疾管署提供）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一名比利時籍工程師確診新冠肺炎（COVID-19），自5月3日入境之後，在台灣88天未曾出境，不過指揮中心尚未定調為本土或境外病例。指揮官陳時中強調，在證據不充足時，不會輕易下判斷。指揮中心發言人莊人祥也在晚間公布最新疫調，在三月就出現失去嗅、味覺症狀，極可能3月就感染。

比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中；期間曾到過台北、台中、宜蘭、彰化等地，目前彰化衛生局已經匡列、管控371位曾與其接觸的民眾。

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指揮官陳時中表示，個案檢驗確診時已經來台灣88天，要說是國外感染或許有點牽強，不過，國內過往新冠肺炎病例來看，最久紀錄也有人確診後治療83天仍檢測出陽性；例如金巴黎台商，住院2個多月都仍檢出病毒，這名男子也有在比利時感染的可能性。

陳時中說，從抗體檢驗IgG陽性則顯示，他感染已經有一段時間，已經匡列相關接觸者追蹤採檢來進一步釐清，如果都沒有抗體，也很難說是本土感染，在判定上有困難，但還是「根據科學數字來說話」。

莊人祥晚間公布最新疫調，該個案在三月第二周於比利時檢疫時喪失嗅味覺且無其他症狀，在當時雖就醫兩次，但當時嗅味覺喪失仍未列為COVID-19的可能症狀，因此未被診斷出來。此例雖極可能在三月即罹患COVID-19，目前仍會持續追蹤相關接觸者的檢驗結果並交專家委員會釐清其感染源。

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