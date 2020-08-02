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美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

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▲▼▲美國航母布希號 (USS George H.W. Bush)。（圖／翻攝臉書官方粉專「USS George H.W. Bush (CVN 77)」）

▲美國航母布希號 （USS George H.W. Bush）。（圖／翻攝臉書官方粉專「USS George H.W. Bush （CVN 77）」）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國航空母艦布希號（George H.W. Bush）官兵今夏驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應，但海軍拒絕透露確診人數及何時發現艦上疫情。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，海軍大西洋航空兵發言人克雷格（Jennifer Cragg）中校在回覆海軍時報的郵件中表示，「少數官兵今夏確診感染冠狀病毒，布希號目前不在部署狀態，且與美國海軍其他指揮部一樣，出現了少數病例，並不影響戰備」。

克雷格表示，染疫官兵「現仍在維吉尼亞州的個人居所隔離，每天接受治療直到康復」。

布希號去年2月進入諾福克海軍造船廠（Norfolk Naval Shipyard）進行為期28個月的維修保養，克雷格說，布希號已積極實施社交距離規定，減少群聚，穿著個人防護裝備，並進行大規模消毒；造船廠也針對所有人員進行體溫測量及問卷調查。

今年春天停靠在關島的美軍航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）及驅逐艦紀德號（USS Kidd）先前也曾爆發疫情，羅斯福號約5000名官兵中逾25%染疫；而在4月30日海軍停止更新確診人數之前，紀德號官兵近四分之一確診。

船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall）5月靠港時也傳出船員確診，但官方同樣拒絕透露確診人數。

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