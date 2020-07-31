巴西總統自爆「肺部長黴菌」…染疫後身體虛弱　愛妻、官員全中鏢

▲巴西總統波索納洛與妻子蜜雪兒。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情第二嚴重的國家，僅次美國，確診的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）30日形容，日前他感到有點虛弱，如今他的肺部長出黴菌，已開始服用抗生素。

《路透社》報導，多次藐視病毒威力的波索納洛30日說明，他的肺部出現黴菌，身體有些虛弱，已服用抗生素來治療。自7日確診後，他待在屋內隔離20天，並未詳細闡述肺部感染的狀況。

根據總統府聲明，波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在30日也驗出新冠病毒。此外，巴西科技部長龐特斯（Marcos Pontes）宣布染疫；他成為第5位公開宣稱中鏢的內閣部長。

Brazilian President Jair Bolsonaro said he has ‘mold’ in his lungs, weeks after he had tested positive for COVID-19 https://t.co/qJH1A2dDhc pic.twitter.com/SuwfJZv6P0 — Reuters (@Reuters) July 31, 2020

根據《紐約郵報》，波索納洛應對疫情的方式招致國際各界批評，他曾反對居家令與隔離措施，希望盡快重啟經濟。他隔離期間在官邸外散步時，還被鴕鳥咬了一口。

波索納洛4月曾表示，就算他確診也不用太擔心，他不會有感覺，頂多就像患了小感冒。出席公共場合時，他也鮮少戴上口罩，甚至是在向記者宣布確診時還摘下口罩，引來記者協會提告。

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