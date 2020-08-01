影／比利時工程師最新疫調「3月就有嗅味覺喪失」莊人祥：可能境外已染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一名比利時籍工程師確診新冠肺炎，但罕見未區分為本土、境外，而是以「感染源待釐清」作為分類。指揮中心發言人莊人祥晚間公布最新疫調結果，個案5月入境台灣，但在3月於比利時檢疫時有出現嗅味覺喪失，不過當時還未列為新冠可能症狀，沒有被診斷出來，此個案很可能3月時已經染病，後續會持續追蹤相關接觸者。

▲指揮中心8/1記者會。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心1日公布國內新增7例新冠肺炎，其中6例為境外移入，1例為感染源待確定。感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中；目前匡列89位接觸者，都將進行採檢，其中49位匡列為居家隔離。

指揮官陳時中表示，個案檢驗確診時已經來台灣86天，要說是國外感染或許有點牽強，不過，國內過往新冠肺炎病例來看，最久紀錄也有人確診後治療83天仍檢測出陽性；另一方面，從抗體檢驗IgG陽性則顯示，他感染已經有一段時間，指揮中心已經匡列相關接觸者追蹤採檢來進一步釐清，如果都沒有抗體，也很難說是本土感染。陳時中說，在判定上有困難，但還是「根據科學數字來說話」。

莊人祥晚間公布最新疫調，該個案在三月第二週於比利時檢疫時喪失嗅味覺且無其他症狀，在當時雖就醫兩次，但當時嗅味覺喪失仍未列為新冠肺炎的可能症狀，因此未被診斷出來。此例雖極可能在三月即罹患新冠肺炎，目前仍會持續追蹤相關接觸者的檢驗結果並交專家委員會釐清其感染源。