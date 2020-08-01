吳益政談818億統籌分配款　陳其邁回擊「重點在北市」：好好跟柯文哲談

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選電視政見會於1日登場，面對前陣子民眾黨籍候選人吳益政質疑財劃法修法，民進黨籍高雄市長補選候選人陳其邁在申論階段回應，對方找對問題卻找錯對象，因為這818億元欠款是國民黨欠高雄，不是民進黨欠高雄，且最重要的是台北市願不願意釋出財源，應好好跟台北市長柯文哲談。

陳其邁說，高雄今年已經投過2次票，現在為什麼要進行第3次投票？因為高雄這2年沒有發大財，沒變得更好，反而越來越糟糕。

▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／翻攝ETtoday攝影中心）

陳其邁表示，從指標來看，過去高雄營利事業銷售額都逐年成長，但前高雄市長韓國瑜上任後，去年卻減少1246億，青年失業率也在韓國瑜上任後，從過去的9.2％增加到11.3％，今年上半年更達到12.7％。整個投資來看，過去招商都是數百億，還拿到財政部的招商卓越獎項，但韓國瑜上任後卻從數百億掉到76億，連零頭都不到。

陳其邁指出，高雄市民痛苦2年，不論是市長滿意度墊底，進步變退步，都是市民這幾年來共同憂慮的，高雄必須重新啟動，這是新市長的責任，一定會努力、盡速追趕市政建設，把4年建設做好做滿，並延續他在政院的防疫經驗，讓產業轉型、就業、交通建設、空污防治優先。

陳其邁提到，他過去擔任代理市長，打破了高雄港的圍籬，若他有機會再擔任，會大力發展亞洲新灣區，引進遊輪、文創和物聯網（IoT）產業。而他在政院工作時，擬定了台商回流3方案，打造台灣成為高階製造中心，協助日月光、台郡等產業，繼續加速解決補缺問題；而高雄輕軌應立刻動工，紅線、黃線應立刻趕工，國營事業得協調，按照市府進度共同解決空污問題。

另外，陳其邁也點名民眾黨籍候選人吳益政，認為對方知道高雄財政的結構性問題，但「找對問題卻找錯對象和原因」，因為818億欠款是國民黨和前國民黨主席吳敦義造成的，是國民黨欠高雄，不是民進黨，總統蔡英文就任後，積極解決南北差距平衡，2017年開始4年補助高雄金額達1759億元，是六都最多的。

陳其邁強調，財劃法修法問題，最重要是台北市願不願意釋出財源，所以吳益政應該跟台北市長柯文哲好好的談。民進黨二次執政後，相信對高雄有增無減，未來我擔任高雄市長，會嚴守財政紀律，積極開源節流，利用2年拼4年，讓高雄大步邁進。